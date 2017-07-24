PKK'ya çok ağır darbe: 43 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı son bir haftada bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında 26'sı ölü , 14'ü teslim 3'ü sağ olmak üzere toplam 43 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, 17- 24 Temmuz tarihlerinde ülke genelinde yürütülen operasyonlarda Bin 98'i terör suçlarından 472'si siber suçlar, 3 bin 474 uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında olmak üzere toplamda 5 bin 44 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Bakanlık tarafından, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca bin 119 operasyon gerçekleştirildiği, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 213 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.