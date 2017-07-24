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PKK'ya çok ağır darbe: 43 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığınca, son bir haftada ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 26'sı ölü 43 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:18
PKK'ya çok ağır darbe: 43 terörist öldürüldü

İçişleri  Bakanlığı son bir haftada bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında 26'sı ölü , 14'ü teslim  3'ü sağ olmak üzere toplam 43 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 

İçişleri Bakanlığı, 17- 24  Temmuz  tarihlerinde  ülke genelinde yürütülen operasyonlarda Bin 98'i terör suçlarından 472'si siber suçlar, 3 bin 474 uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında olmak üzere  toplamda 5 bin 44 kişinin  gözaltına alındığını bildirdi. Bakanlık tarafından,  Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca bin 119 operasyon gerçekleştirildiği, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 213 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:18
  1. içişleri bakanlığı
  2. pkk
  3. GÜNCEL Haberleri
  • vatansevervatansever1 sa önce
    Bu itler bitse de,tum millet rahatlasa..elinize sagllik..sehitlerimuze rahmet,gazilerimize sifalar olsun
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