PKK'ya büyük şok! 'Murat Bazid' öldürüldü!
Güvenlik güçlerinin terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda biri sözde Ağrı Dağı sorumlusu olmak üzere 2 terörist öldürüldü.20 Temmuz 2017 Perşembe 15:05
Ağrı Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı timlerinin Ağrı Dağı'nda faaliyet gösteren bölücü terör örgütü üyelerinin barınma alanlarının tespiti ve etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada şöyle denildi:
"İcra edilen operasyonlar kapsamında; 19 Temmuz 2017 günü birisi bölücü terör örgütünün sözde Ağrı Dağı Güney Alan sorumlusu 'Murat Bazid' Kod adlı Ahmet Acar isimli terörist olmak üzere, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Teröristlerin üstünde 2 Kalaşnikof marka tüfek, 10 adet şarjör ve 4 adet el bombası ele geçirilmiştir."