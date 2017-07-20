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PKK'ya büyük şok! 'Murat Bazid' öldürüldü!

Güvenlik güçlerinin terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda biri sözde Ağrı Dağı sorumlusu olmak üzere 2 terörist öldürüldü.

20 Temmuz 2017 Perşembe 15:05
PKK'ya büyük şok! 'Murat Bazid' öldürüldü!

Ağrı Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı timlerinin Ağrı Dağı'nda faaliyet gösteren bölücü terör örgütü üyelerinin barınma alanlarının tespiti ve etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada şöyle denildi:

"İcra edilen operasyonlar kapsamında; 19 Temmuz 2017 günü birisi bölücü terör örgütünün sözde Ağrı Dağı Güney Alan sorumlusu 'Murat Bazid' Kod adlı Ahmet Acar isimli terörist olmak üzere, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Teröristlerin üstünde 2 Kalaşnikof marka tüfek, 10 adet şarjör ve 4 adet el bombası ele geçirilmiştir."

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 15:05
  1. Ağrı
  2. pkk
  3. Murat Bazid
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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