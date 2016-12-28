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PKK'ya büyük operasyon başladı

Diyarbakır'ın Lice, Hazro, ve Kocaköy ilçelerine bağlı 11 köyde düzenlenecek operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

PKK'ya büyük operasyon başladı
Eklenme: 28 Aralık 2016, 08:29
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Diyarbakır'ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerine bağlı 11 köyde düzenlenecek operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sabah saat 05.00'de başladığı belirtilen sokağa çıkma yasağına ilişkin Diyarbakır Valiliği tarafından konuyla ilişkin olarak şu açıklamalara yer verildi:

'İlimiz Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri mülki sınırları içerisinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir.

Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde (Lice İlçesine bağlı olan; Kayacık Köyü, Ortaç Köyü, Yalaza Köyü, Bağlan Köyü, Çavundur Köyü, Dolunay Köyü ve Kabakaya Köyü, Hazro İlçesine bağlı olan; Çitlibahçe Köyü, Sarıerik Köyü ve Ormankaya Köyü ile Kocaköy İlçesine bağlı olan; Boyunlu Köyü) 28 Aralık 2016 günü saat 05.00dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır.

Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır.


 



 

 
EtiketlerDiyarbakırpkkoperasyonterör örgütü
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