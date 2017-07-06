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Terör örgütü PKK'nın Adana'daki yapılanmasına büyük darbe

Adana'da eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 31 şüpheliden 28'i adliyeye sevk edildi, 3'ü serbest bırakıldı. Şüphelilerden bazılarının keşif ve eylem yapmak için kırsaldan kente gelen örgüt mensuplarını evlerinde barındırdıkları, bazılarının da yasa dışı gösterilere katıldıkları ileri sürüldü. Operasyonla yaklaşık 5 ay önce 81 kişilik Akdeniz yapılanması çökertilen PKK'nın, kentteki yeniden örgütlenmeye yönelik çalışmaları engellendi

06 Temmuz 2017 Perşembe 12:58
Terör örgütü PKK'nın Adana'daki yapılanmasına büyük darbe

Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı  operasyonlarda gözaltına alınan 31 şüpheliden 28'i adliyeye sevk edildi, 3'ü  ifadelerinin ardından salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 23  Haziran'da kent merkezindeki 45 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda  gözaltına alınan 12'si kadın 31 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 3'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 28'i ise  sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi'ne gönderildi.

Geniş güvenlik önlemleri eşliğinde sağlık kontrolünden geçirilen  zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden bazılarının keşif ve eylem yapmak için kırsaldan kente  gelen örgüt mensuplarını evlerinde barındırdıkları, bazılarının da yasa dışı  gösterilere katıldıkları ileri sürüldü.

PKK'NIN YENİ YAPILANMA ÇALIŞMALARI ÖNLENDİ

Adana Valiliğine  24 Kasım 2016'da bombalı araçla düzenlenen  saldırının ardından terör örgütü PKK'nın sözde metropol sorumlusu Eyüp Ç'nin de  aralarında bulunduğu 81 kişilik Akdeniz yapılanmasının çökertildiği kentte,  PKK'nın yeniden örgütlenmeye yönelik çalışmalarının belirlenmesi üzerine söz  konusu operasyonun düzenlendiği öğrenildi.

Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonla, örgütün yeni  mahalle yapılanmasının engellendiği belirtildi.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 12:58
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