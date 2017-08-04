PKK'ya bombalı saldırı... 39 ölü...
ABD öncülüğünde terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin yürüttüğü Rakka operasyonu devam ediyor.04 Ağustos 2017 Cuma 19:21
YENİAKİT.COM.TR - İki terör örgütü DEAŞ ve PKK'nın kanlı çatışmalarına sahne olan Rakka'da Terör örgütü PKK ağır kayıp vermeye devam ediyor.
Terör örgütü DEAŞ, Rakka'nın kuzeyinde bulunan El-Hal market'in 300 metre kuzeybatısında bulunan Terör örgütü PKK'lı gruba bombalı araç saldırısı düzenledi.
Saldırıda 39 PKK'lı terörist ile bombalı aracı kulanan DEAŞ'li terörist öldü.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr