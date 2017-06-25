PKK'ya bombalı araçla saldırdılar

YENİAKİT.COM.TR - İki terör örgütü DEAŞ ve PKK'nın çatışmalarına sahne olan Rakka'dan saldırı fotoğrafları gelmeye devam ediyor.

Terör örgütü DEAŞ, PKK/YPG'ye ağır kayıplar verdirmek için bombalı araçlarla saldırılar düzenliyor.

Son saldırı kentin kuzeyinde bulunan Nahda mahallesinde meydana geldi.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr