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PKK'ya bombalı araçla saldırdılar

ABD öncülüğünde terör örgütü PKK/YPG'nin sürdürdüğü Rakka operasyonunda iki terör örgütününde kayıpları artıyor.

25 Haziran 2017 Pazar 01:24
PKK'ya bombalı araçla saldırdılar

YENİAKİT.COM.TR - İki terör örgütü DEAŞ ve PKK'nın çatışmalarına sahne olan Rakka'dan saldırı fotoğrafları gelmeye devam ediyor. 

Terör örgütü DEAŞ, PKK/YPG'ye ağır kayıplar verdirmek için bombalı araçlarla saldırılar düzenliyor. 

Son saldırı kentin kuzeyinde bulunan Nahda mahallesinde meydana geldi. 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

Haber Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 01:24
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