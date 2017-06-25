PKK'ya bombalı araçla saldırdılar
ABD öncülüğünde terör örgütü PKK/YPG'nin sürdürdüğü Rakka operasyonunda iki terör örgütününde kayıpları artıyor.25 Haziran 2017 Pazar 01:24
YENİAKİT.COM.TR - İki terör örgütü DEAŞ ve PKK'nın çatışmalarına sahne olan Rakka'dan saldırı fotoğrafları gelmeye devam ediyor.
Terör örgütü DEAŞ, PKK/YPG'ye ağır kayıplar verdirmek için bombalı araçlarla saldırılar düzenliyor.
Son saldırı kentin kuzeyinde bulunan Nahda mahallesinde meydana geldi.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr