PKK'ya bombalı araç saldırısı
ABD öncülüğünde terör örgütü DEAŞ bahanesi ile devam eden Rakka operasyonunda terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG ağır kayıplar vermeye devam ediyor.22 Temmuz 2017 Cumartesi 01:31
YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG Rakka operasyonunda kayıp vermeye devam ediyor.
Terör örgütü DEAŞ'i bahane ederek kenti ABD desteği ile işgal harkatında bulunan PKK/YPG teröristlerine DEAŞ teröristleri bombalı araçlarla karşılık veriyor.
Terör örgütü DEAŞ şehrin güneyi Heşam bin Abdülmelik mahallesindeki PKK/YPG terörist grubuna bomba yüklü araçla saldırı düzenledi.
Düzenlenen saldırıda çok sayıda PKK/YPG'li terörist öldü.
İşte Rakka'da son durum;
Sarı: ABD/PKK
Siyah: DEAŞ
Kaynak: www.yeniakit.com.tr