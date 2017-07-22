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PKK'ya bombalı araç saldırısı

ABD öncülüğünde terör örgütü DEAŞ bahanesi ile devam eden Rakka operasyonunda terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG ağır kayıplar vermeye devam ediyor.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 01:31
PKK'ya bombalı araç saldırısı

YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG Rakka operasyonunda kayıp vermeye devam ediyor. 

Terör örgütü DEAŞ'i bahane ederek kenti ABD desteği ile işgal harkatında bulunan PKK/YPG teröristlerine DEAŞ teröristleri bombalı araçlarla karşılık veriyor. 

Terör örgütü DEAŞ şehrin güneyi Heşam bin Abdülmelik mahallesindeki PKK/YPG terörist grubuna bomba yüklü araçla saldırı düzenledi. 

Düzenlenen saldırıda çok sayıda PKK/YPG'li terörist öldü. 

İşte Rakka'da son durum; 

Sarı: ABD/PKK 

Siyah: DEAŞ 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

 

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 01:31
  1. pkk
  2. pyd
  3. rakka
  4. deaş
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