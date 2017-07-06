PKK'ya bombalı araç saldırısı
ABD, öncülüğünde devam eden Rakka operasyonunda terör örgütleri PKK ve DEAŞ arasında şiddetli çatışmalar sürüyor.06 Temmuz 2017 Perşembe 00:36
YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü DEAŞ bahanesi ile ABD öncülüğünde Rakka operasyonunu sürdüren PKK'nın Suriye kolu PYD bölgede ciddi kayıplar vermeye devam ediyor.
Rakka'yı tamamen kuşatan terör örgütü PKK/PYD teröristleri ile DEAŞ teröristleri arasında kıyasıya bir mücadele yaşanıyor.
Terör örgütü DEAŞ, Rakka Bağdat kapısı bölgesinde PKK'lı teröristlere bombalı araç saldırısı düzenledi. Saldırı anı kameralara böyle yansıdı.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr