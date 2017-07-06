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PKK'ya bombalı araç saldırısı

ABD, öncülüğünde devam eden Rakka operasyonunda terör örgütleri PKK ve DEAŞ arasında şiddetli çatışmalar sürüyor.

06 Temmuz 2017 Perşembe 00:36
PKK'ya bombalı araç saldırısı

YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü DEAŞ bahanesi ile ABD öncülüğünde Rakka operasyonunu sürdüren PKK'nın Suriye kolu PYD bölgede ciddi kayıplar vermeye devam ediyor. 

Rakka'yı tamamen kuşatan terör örgütü PKK/PYD teröristleri ile DEAŞ teröristleri arasında kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. 

Terör örgütü DEAŞ, Rakka Bağdat kapısı bölgesinde PKK'lı teröristlere bombalı araç saldırısı düzenledi. Saldırı anı kameralara böyle yansıdı.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr  

 

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 00:36
  1. RAKKA
  2. DEAŞ
  3. PKK
  4. BOMBALI ARAÇ
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