Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

PKK'ya bombalı araç saldırı

Terör örgütü DEAŞ'in işgalinde bulunurken ABD hava desteği ile bir başka terör örgütü PKK tarafından işgal edilmek istenen Deyre Zor'da DEAŞ'in bombalı araç saldırıları sürüyor.

05 Şubat 2018 Pazartesi 20:05
PKK'ya bombalı araç saldırı

YENİAKİT.COM.TR - Geçtiğimiz yılın Ekim ayında Rusya destekli Rejim güçleri tarafından kontrolü ele geçirilen Deyre Zor kenti kırsalında terör örgütü DEAŞ varlığını sürdürüyor. 

ABD'nin hava desteği ile kenttin doğu bölgesini işgal altında tutan terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD terörsitleri ile DEAŞ'lı terörsitler arasında çatışmalar zaman zaman devam ediyor. 

BOMBALI ARAÇ SALDIRISI 

Terör örgütü DEAŞ bölgede bulunan PKK/PYD'li teröristlere ise bombalı araçlarla saldırılar düzenliyor. 

Deyre zor kentinin kırsalında bulunan Bahra bölgesinde DEAŞ teröristleri, PKK'lı terörsit gruba bombalı araç saldırısı düzenledi. 

Saldırıda çok sayıda PKK'lı teröristin öldüğü ifade edildi.  

Sarı: PYD/PKK Krımızı: DEAŞ

PKK VE REJİM KENTİ PAYLAŞIYOR 

Ekim ayında Fırat Nehri'nin kuzey tarafı terör örgütü PKK/PYD’nın, güıney tarafı tamamen rejim güçlerinin kontrolüne girmişti.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

 

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 20:05
  1. Ekim
  2. RUSYA
  3. Rejim güçleri
  4. Deyr-r Zor
  5. ABD
  6. PKK
  7. Bahra bölgesi
  8. PKK/PYD

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Riyad Uluslararası Türk Okulunu ziyaret etti
    1. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Riyad..
    2. Bu yol askeri üs bölgesinin yolu!..
    3. İzciler bedenleriyle 'Zeytin Dalı' yazdı
    4. Kutadgu Bilig Türkler için önemli bir..
    5. Öğrencilerden “Tek Devlet Tek Millet”..
    6. “Terör seviciler” CHP Parti Meclisi'nde
    7. Türkçe'yi İspanyolca gibi konuşan teyze
    8. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Riyad’da..
    9. Ümraniye’de 2017-2018 Eğitim Öğretim..
    10. AK Partili belediye başkanı ihraç..
    11. PKK'lı hainleri çıldırtan Hakkarili..
    12. Meram Belediyespor’da kemer terfi sınavı
    13. Dededen toruna 4 kuşak İmam Hatipli
    14. Arıkovanı’ndan girişimcilere mentorluk..
    15. Gürcistan harekete geçti... İade..
    16. AB fonları denetime alınsın!
    17. Kadın subaylardan tüyleri diken diken..
    18. Vatandaşlardan büyük tepki:..
    19. Onlarca kişi öldü… Dünyanın gözü..
    20. Arap dünyasını korkutan kehanet!....
    Erbakan uygulamıştı! O sistem geri dönüyor
    Erbakan uygulamıştı! O sistem geri dönüyor
    15 günlük bilanço belli oldu: Pentagon 93, TSK 0
    15 günlük bilanço belli oldu: Pentagon 93, TSK 0
    Evlilikte ‘savcılar göreve’, gecelik ilişkide ‘beden benim, sana ne?’
    Evlilikte ‘savcılar göreve’, gecelik ilişkide ‘beden benim, sana ne?’
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
    AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu, durumu ağırlaşan oğlu için dua istedi
    AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu, durumu ağırlaşan oğlu için dua istedi