PKK'ya bombalı araç saldırı

YENİAKİT.COM.TR - Geçtiğimiz yılın Ekim ayında Rusya destekli Rejim güçleri tarafından kontrolü ele geçirilen Deyre Zor kenti kırsalında terör örgütü DEAŞ varlığını sürdürüyor.

ABD'nin hava desteği ile kenttin doğu bölgesini işgal altında tutan terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD terörsitleri ile DEAŞ'lı terörsitler arasında çatışmalar zaman zaman devam ediyor.

BOMBALI ARAÇ SALDIRISI

Terör örgütü DEAŞ bölgede bulunan PKK/PYD'li teröristlere ise bombalı araçlarla saldırılar düzenliyor.

Deyre zor kentinin kırsalında bulunan Bahra bölgesinde DEAŞ teröristleri, PKK'lı terörsit gruba bombalı araç saldırısı düzenledi.

Saldırıda çok sayıda PKK'lı teröristin öldüğü ifade edildi.

Sarı: PYD/PKK Krımızı: DEAŞ

PKK VE REJİM KENTİ PAYLAŞIYOR

Ekim ayında Fırat Nehri'nin kuzey tarafı terör örgütü PKK/PYD’nın, güıney tarafı tamamen rejim güçlerinin kontrolüne girmişti.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr