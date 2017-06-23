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6 PKK'lı terörist silah bırakıp teslim oldu

Şırnak'ta terör örgütü PKK'dan kaçan 3'ü kadın 6 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

23 Haziran 2017 Cuma 08:41
6 PKK'lı terörist silah bırakıp teslim oldu

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmekte olan 3'ü bayan, biri yaşı küçük olmak üzere 3'ü erkek toplamda 6 kişi, terör örgütünden kaçıp, bugün Silopi Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerimize teslim olmuştur. Teslim olan şahıslarla ilgili tüm işlemler adli makamlarımızca yürütülmektedir" denildi.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 08:41
  1. Şırnak
  2. PKK
  3. Şırnak Valiliği
  • ÖzkanÖzkan1 sa önce
    Bunlara teslim oldu diye insallah Acin maz!!! Cezalarini ceksinler!!!
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