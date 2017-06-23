6 PKK'lı terörist silah bırakıp teslim oldu

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmekte olan 3'ü bayan, biri yaşı küçük olmak üzere 3'ü erkek toplamda 6 kişi, terör örgütünden kaçıp, bugün Silopi Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerimize teslim olmuştur. Teslim olan şahıslarla ilgili tüm işlemler adli makamlarımızca yürütülmektedir" denildi.