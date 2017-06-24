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Siirt ve Hakkari'de 7 terörist öldürüldü

TSK, Siirt'te 5, Hakkari'de 2 olmak üzere toplamda 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

24 Haziran 2017 Cumartesi 16:13
Siirt ve Hakkari'de 7 terörist öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamada, Siirt/ Pervari’de icra edilen operasyonda, güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu teröristler arasında çıkan çatışmada bölücü terör örgütü mensubu beş terörist terörist etkisiz hâle getirildiği belirtilerek bir adet M-16 piyade tüfeği, 81 adet fişeği, dört adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 165 adet fişeği, bir adet el telsizi ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildiği kaydedildi.

Hakkâri Çukurca’da devam eden operasyonda, birliklere silahlı saldırı hazırlığında oldukları keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik icra edilen topçu atışları sonucunda iki teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

22 Haziran 2017 tarihinde, Bitlis Tatvan’da, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında, altı ayrı noktada toprağa gömülü bidonlar içerisinde bir adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 219 adet fişeği, 20 adet el bombası, dört adet roketatar mühimmatı, sekiz adet el yapımı patlayıcı ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtilerek bölücü terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 16 işbirlikçi şahsın yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi.

Van/Erciş’te, bölücü terör örgütü mensupları tarafından bombalı araçla saldırı eylemlerinde kullanılacağı tespit edilen çalıntı plakalı bir araç ele geçirildiği kaydedildi. 

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 16:13
  1. Siirt
  2. Hakari
  3. Pervari
  4. PKK
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