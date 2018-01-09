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PKK'ya bir darbe daha

Hakkari'nin Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçeleri kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda PKK terör örgütüne ait çok sayıda el yapımı, silah ve mühimmat patlatılarak imha edildi.

09 Ocak 2018 Salı 07:57
PKK'ya bir darbe daha

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 08.01.2018 günü ilimiz Merkez, Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçelerinin kırsal alan ve meskûn mahallerinde operasyon icra edildi. İcra edilen operasyonlar neticesinde; 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet LMGK piyade tüfeği, 300 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 1 adet el dürbünü, 3 adet büyük tüp, 5 adet küçük tüp, 1 adet işaret fişeği tabancası, 10 adet işaret fişeği tabancası mühimmatı, 1 adet 120 mm top mühimmatı, 24 adet roketatar mühimmatı, 20 adet roketatar sevk fişeği, bin 125 adet bixi mühimmatı, 23 adet el bombası, 31 adet el bombası fünyesi, 2.8 kilo C4 plastik patlayıcı, 1.2 kilo kırmızı renkli plastik patlayıcı, 18 kilo TNT patlayıcı, 600 metre kablo ile hazırlanmış EYP (el yapımı patlayıcı) düzeneği, 1 adet konserve kutu ile hazırlanmış EYP (el yapımı patlayıcı) düzeneği, 6 adet telsiz düzenekli elektronik devre, 100 metre beyaz antikrom kablo, 10 metre kırmızı renkli infilaklı fitil, 7 metre kırmızı renkli saniyeli fitil, 90 adet mavzer mermisi, 5 bin 420 paket gümrük kaçağı sigara ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Patlayıcılar, alınan güvenlik tedbirleri altında patlatılarak imha edildi" denildi.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 07:57
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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