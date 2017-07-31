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PKK'ya ait tanksavar füzesi ele geçirildi!

Ağrı'da terör örgütü PKK'ya ait güdümlü tanksavar füzesi (AT-4 Spigot güdümlü TAS silahı) bulundu.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 19:27
PKK'ya ait tanksavar füzesi ele geçirildi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta dile getirdiği, Batı'nın bölücü terör örgütü PKK'ya gönderdiği silahlarla alakalı yeni bir gelişme daha yaşandı. Ağrı'da 29 Temmuz'da yapılan arazi taraması sırasında terör örgütü PKK'ya ait güdümlü Tanksavar füzesi (AT-4 Spigot güdümlü TAS silahı) bulunduğu belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede Ağrı Doğubayazıt ilçesi Çiftlikköy'de 29 Temmuz'da yapılan arazi taraması sırasında terör örgütüne ait güdümlü Tanksavar füzesi (AT-4 Spigot güdümlü TAS silahı) bulunduğu bildirildi.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 19:27
  1. pkk
  2. avrupa pkk
  3. tanksavar füzesi
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