PKK'ya ait 3 EYP ele geçirildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde belediye görevlilerinin kazı çalışması sırasında PKK/KCK terör örgütüne ait 3 adet mutfak tüpü içerisine hazırlanmış el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Silopi ilçesinde belediye görevlilerinin kazı çalışması esnasında Başak Mahallesi'nde bir ikamet önünde, PKK/KCK terör örgütü tarafından bombalı saldırılarda kullanmak üzere daha önceden döşenip gizlendiği değerlendirilen 3 adet mutfak tüpü içerisine hazırlanmış el yapımı patlayıcı ele geçirilmiştir. Çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.