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PKK'ya ait 3 EYP ele geçirildi

Şırnak Silopi'de terör örgütü PKK'ya ait 3 mutfak tüpü içerisinde hazırlanmış el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

PKK'ya ait 3 EYP ele geçirildi
Eklenme: 18 Nisan 2017, 20:00

Şırnak'ın Silopi ilçesinde belediye görevlilerinin kazı çalışması sırasında PKK/KCK terör örgütüne ait 3 adet mutfak tüpü içerisine hazırlanmış el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Silopi ilçesinde belediye görevlilerinin kazı çalışması esnasında Başak Mahallesi'nde bir ikamet önünde, PKK/KCK terör örgütü tarafından bombalı saldırılarda kullanmak üzere daha önceden döşenip gizlendiği değerlendirilen 3 adet mutfak tüpü içerisine hazırlanmış el yapımı patlayıcı ele geçirilmiştir. Çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

 
Etiketlerpkkterör örgütü
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 20:00
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