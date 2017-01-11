PKK'ya ait 14 hedef vuruldu

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), dün Zap, Gara, Hakurk, Avaşin ve Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatıyla 14 PKK hedefinin imha edildiğini bildirdi.

PKK'ya ait 14 hedef vuruldu
Eklenme: 11 Ocak 2017, 11:06
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TSK, Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında, terör örgütü PKK'ya ait 14 hedefin imha edildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, dün 18.00-20.34 saatleri arasında Zap, Gara, Hakurk, Avaşin ve Basyan bölgelerine hava harekatı düzenlendi. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarıyla yapılan hava harekatında, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen 14 hedef, ateş altına alınarak, imha edildi.

 
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