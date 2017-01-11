PKK'ya ait 14 hedef vuruldu

TSK, Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında, terör örgütü PKK'ya ait 14 hedefin imha edildiğini açıkladı.
TSK'dan yapılan açıklamaya göre, dün 18.00-20.34 saatleri arasında Zap, Gara, Hakurk, Avaşin ve Basyan bölgelerine hava harekatı düzenlendi. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarıyla yapılan hava harekatında, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen 14 hedef, ateş altına alınarak, imha edildi.
TSK, Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında, terör örgütü PKK'ya ait 14 hedefin imha edildiğini açıkladı.