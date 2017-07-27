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PKK'ya ağır darbe! Üst düzey PKK'lı öldürüldü

Mardin Nusyabin'de güvenlik güçleri ile çıkan çatışmada üst düzey terörist öldürüldü.

27 Temmuz 2017 Perşembe 14:04
PKK'ya ağır darbe! Üst düzey PKK'lı öldürüldü

Mardin Valiliğince, Nusaybin’in Akarsu, Yavruköy ve İlkadım Mahallelerinde dün gece saatlerinde sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından başlatılan geniş kapsamlı operasyon sürüyor.

ÜST DÜZEY PKK'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyonda, Akarsu Mahallesi kırsalında tespit edilen bir PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristin, bölgedeki örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden olduğu belirlendi.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 14:04
  1. Nusaybin
  • abdoabdo32 dk önce
    gebersin pis mahlukl
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