PKK'ya bir darbe daha! Tam 36 hedefe hava harekatı

TSK'dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir. Bu kapsamda, 03 Kasım 2017 tarihinde Irak kuzeyindeki Kandil, Sinath-Haftanin, Gara, Metina, Avaşin-Basyan, Zap ve Hakurk bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik 36 hedefe hava harekatı icra edilmiş; bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen barınak, silah mevzii ve silah/mühimmat depoları imha edilmiştir" denildi.

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Harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.

AA