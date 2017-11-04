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PKK'ya bir darbe daha! Tam 36 hedefe hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'taki PKK kamplarına yönelik 36 hedefe hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.

04 Kasım 2017 Cumartesi 08:54
PKK'ya bir darbe daha! Tam 36 hedefe hava harekatı

TSK'dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir. Bu kapsamda, 03 Kasım 2017 tarihinde Irak kuzeyindeki Kandil, Sinath-Haftanin, Gara, Metina, Avaşin-Basyan, Zap ve Hakurk bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik 36 hedefe hava harekatı icra edilmiş; bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen barınak, silah mevzii ve silah/mühimmat depoları imha edilmiştir" denildi.

Zayiat Yok

Harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.

AA

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 08:54
  1. TSK
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
  3. PKK
  4. ağır darbe
  5. Kuzey Irak
  • Ömer halisÖmer halis25 dk önce
    neden terör örgütü pkk bitmiyor yapılan haberlere göre pkknın bitmesi gerekiyor .milleti kandırmayın yeter artık
  • AbdulvahitAbdulvahit1 sa önce
    ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN
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