PKK'ya ağır darbe! Terörist sevkiyatı yapacaklardı

Terör örgütü PYD’nin kontrolündeki Suriye’nin Kamışlı ilçesinden Mardin’in Nusaybin ilçesine doğru kazılan bir tünel tespit edildi. 40 metre uzunluğunda olan tünel, MİT ve Emniyet’in ortak operasyonu sonucu ele geçirildi. Tünelin ele geçirilmesiyle ABD’nin terör örgütü YPG’ye verdiği silahların Türkiye’ye geçirilmesi engellenmiş oldu.