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PKK'ya ağır darbe! Terörist sevkiyatı yapacaklardı

Terör örgütü PKK'nın Suriye'den silah ve terörist sevkiyatı yapacağı tünel Nusaybin'de ortaya çıkarıldı.

17 Ağustos 2017 Perşembe 14:19
PKK'ya ağır darbe! Terörist sevkiyatı yapacaklardı

Terör örgütü PYD’nin kontrolündeki Suriye’nin Kamışlı ilçesinden Mardin’in Nusaybin ilçesine doğru kazılan bir tünel tespit edildi. 40 metre uzunluğunda olan tünel, MİT ve Emniyet’in ortak operasyonu sonucu ele geçirildi. Tünelin ele geçirilmesiyle ABD’nin terör örgütü YPG’ye verdiği silahların Türkiye’ye geçirilmesi engellenmiş oldu.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 14:19
  1. nusaybin
  2. tünel
  3. pkk
  • hrnhrn31 dk önce
    Ha başka tünel kazmamışlar inşallah
  • hasanhasan35 dk önce
    sevkiyat yapılırken baskın yapıcaktınız. simdi adamlar yenisini kazıcaklar.
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