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PKK'ya ağır darbe! Öldürüldüler

TSK, Irak kuzeyi Zap bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlere yapılan hava harekatında 3 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 12:03
PKK'ya ağır darbe! Öldürüldüler

Şırnak’ın Silopi ilçesinde ise Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 6 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi. 

TSK’dan dün meydana gelen yurt içi olaylarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, Şırnak’ın Silopi ilçesinde, Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 6 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Irak kuzeyi Zap bölgesinde, hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı için harekat halinde oldukları keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit etilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik icra edilen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi. Hatay Reyhanlı’da Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan PYD/PKK terör örgütü mensubu bir terörist yakalandı.
Hakkari Şemdinli’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında bir adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi. Şırnak Uludere’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında ise toprağa gömülü 2 adet AT-4 tanksavar silahı ele geçirildi.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 12:03
  1. Şırnak
  2. pkk
  3. TSK
  4. Silopi
  5. GÜNCEL Haberleri
  • YusufYusuf39 dk önce
    Niye sadece 3
  • ....1 sa önce
    Suriyede ki terörüsler.1)Esed rejimleri 2)Hizburkafiriran3)PydpkkabdrusyaDeaşabhaçlısyon
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