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PKK'ya ağır darbe! Böyle imha edildi...

Hakkari'de bombalı eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen tuzaklanmış bir araç imha edilirken, Kazan Vadisi'nde yürütülen operasyonlarda ise silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 14:00
PKK'ya ağır darbe! Böyle imha edildi...

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Çukurca ilçesi Kazan Vadisi’nde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör, 30 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 7 adet el bombası, 5 adet 12 kilogramlık tüp içerisine hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 adet 20 kilogramlık bidon içerisine hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 kilogram plastik patlayıcı, 1 adet boş tüp, 50 metre beyaz renkli ve 100 metre kırmızı renkli kablo, 180 kilogram amonyum nitrat, 5 adet bantlanmış vaziyette pil bloğu, 1 adet mont, 2 adet sırt çantası, 1 adet branda, 4 adet mavi renkli varil ve 1 adet eldiven ele geçirilmiştir" denildi.

Cevizli köyündeki bir adreste ve köyün kırsal alanında yapılan aramalarda ise termal kameralardan gizlenmek için iç tarafı ısı geçirmez malzeme ile kaplı, kamuflajlı, 3 adet şemsiye ve ağaçlar arasına gizlenmiş vaziyette bombalı eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen (plakasız) tuzaklanmış bir araç ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, "Araç olay yerinde usulüne uygun olarak imha edilmiş olup; olayla ilgili olarak ‘terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak’ suçundan 1 şahıs gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" bilgisine yer verildi.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 14:00
  1. Hakkari Valiliği
  2. PKK/KCK bölücü terör örgütü
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