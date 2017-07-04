PKK'ya ağır darbe! 9 terörist öldürüldü
TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki AP bölgesine düzenlediği hava harekatında 9 terörist öldürüldü.04 Temmuz 2017 Salı 17:51
TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, bugün Zap bölgesine hava destekli operasyon yapıldı. Eylem hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarıyla düzenlenen hava harekatında, ayrıca PKK'lı teröristlerin kullandığı 1 barınakla 2 silah mevzii de imha edildi.