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PKK'ya ağır darbe! 9 terörist öldürüldü

TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki AP bölgesine düzenlediği hava harekatında 9 terörist öldürüldü.

04 Temmuz 2017 Salı 17:51
PKK'ya ağır darbe! 9 terörist öldürüldü

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, bugün Zap bölgesine hava destekli operasyon yapıldı. Eylem hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarıyla düzenlenen hava harekatında, ayrıca PKK'lı teröristlerin kullandığı 1 barınakla 2 silah mevzii de imha edildi. 

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 17:51
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