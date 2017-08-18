Son 1 haftada 58 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlernce (TSK), son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda, 58 terörist etkisiz hale getirildi.



TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, teröristle mücadele harekatı kapsamında, 10 Ağustos-17 Ağustos tarihlerinde yürütülen operasyonlarda 58 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler tarafından kullanılan 8 sığınak, barınak, mağara ve depo kullanılamaz hale getirilirken, 17 EYP de imha edildi. Son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda şunlar ele geçirildi:



"26 adet piyade tüfeği, 3 adet makinalı tüfek, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 3 adet roketatar (2 Adet AT-4 Güdümlü Tanksavar Silahı), 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca olmak üzere toplam 35 adet silah, 2.500 kg amonyum nitrat, 38 adet el bombası, 1.587 adet hafif silah mühimmatı, 2 adet antitank mayını, 1 adet roketatar roketi, 1 adet roketatar sevk fişeği, 1.814 adet uçaksavar mühimmatı, 2 adet akü, 1 adet el dürbünü, 25 adet gaz maskesi, 1 adet jeneratör, 2 adet silah namlusu, 124 adet şarjör, 2 adet telsiz, 33 adet tüp"



Siirt Tuzkuyusu Köyü mevkisinde, İHA'yla tespit edilen ve Taarruz Helikopter Kolu (ATAK) ile ölü olarak ele geçirilen bölücü terör örgütü mensubu 3 teröristle ilgili yapılan araştırmada; Baykan Kaymakamı Mehmet Kocabey'e EYP'li saldırı düzenleyen ve Baykan Çukurca Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üsçavuş Yakup Akdağ'ın şehit edilmesi olayını gerçekleştiren teröristler olduğu tespit edildi.

SINIRLARDAN YASA DIŞI GEÇMEYE ÇALIŞAN 8 BİN 738 KİŞİ YAKALANDI



Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olduğu belirtilen kaçakçılıkla mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve yürütülen operasyonlar sonucu, 118 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi. Etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 8 bin 738 kişi yakalandı. Son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda, 7 asker şehit olurken, 12 asker de yaralandı. TSK'dan yapılan açıklamada, operasyonlara ilişkin şunlar kaydedildi:



"Bu hafta özellikle Şırnak / Beytüşşebap (İncebel / Kato Dağı) ile Şırnak / Merkez (Budak ve Namaz Dağı) ve Hakkâri / Yüksekova bölgelerinde icra edilen orta çaplı operasyonlar sonucunda bölücü terör örgütüne ağır darbe indirilmiş ve örgütün önemli kayıplar vermesi sağlanmıştır. Yapılan operasyonlar kapsamında ele geçirilen silah, teçhizat, mühimmat ve malzemeler ile etkisiz hale getirilen ve örgütten kaçarak teslim olan terörist sayısı göz önüne alındığında yürütülen operasyonların, bölücü terör örgütünü baskı altına aldığı görülmektedir. Bölücü terör örgütünün önemli gelir kaynaklarından olan kaçakçılık faaliyetleri, hudut hattında alınan etkili tedbirlerle engellenmeye devam edilmiştir. Hudut bölgelerinde alınan tedbirler sayesinde hafta içinde 8.738 kişi yakalanmış ve bol miktarda kaçak sigara ele geçirilmiştir. Yüce Türk milletinden aldığı güç ile Türk Silahlı Kuvvetleri vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini temin etmek için en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar kararlı, etkin ve caydırıcı mücadelesine devam edecektir"

243 MESKUN MAHAL, 2 BİN 15 KİLOMETREKARELİK ALAN KONTROL ALTINA ALINDI



Öte yandan Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen harekat kapsamında, Azaz-Cerablus arasında bulunan 2 bin 15 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığı belirtilerek, şöyle denildi:



"TSK tarafından desteklenen ÖSO'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2.015 km²'lik alan kontrol altına alınmıştır. Bab ilçe merkezi, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK / PYD terörist unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir"