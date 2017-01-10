PKK'ya ağır darbe!

Güvenlik güçlerimiz Tunceli'de 'Girilmez' denen bölgeye girdi.Düzenlenen operasyonlarda 105 terörist öldürüldü.

PKK'ya ağır darbe!
Eklenme: 10 Ocak 2017, 12:37
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Türkiye'de terör örgütlerinin arazi  yapısı sebebiyle kış üslenmesinde kullanmaya çalıştığı en önemli alanlardan olan  Tunceli'de, güvenlik güçlerince geçen yıl gerçekleştirilen 330 operasyonda,  aralarında terör örgütü PKK'nın sözde sorumluları olan 11 kişinin de yer aldığı  105 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda, teröristlerin kentte "kış  üslenmesi" için hazırladığı mağara ve sığınaklarda 40 tona yakın yiyecek  malzemesi ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Türkiye'nin barış ve huzurunu bozmaya yönelik eylemler yapan, bayram  ve dini günlerde sivilleri bile hedef almaktan çekinmeyen terör örgütlerine, yurt  içi ve yurt dışındaki hava destekli operasyonlar ile ağır darbe vuran güvenlik  güçleri, teröristlerin yurt içinde yuvalanmaması için de yoğun çaba gösteriyor.

Bu çerçevede, özellikle yazın eylemlerini artıran kışın ise mağara ve  barınaklara saklanan teröristlerin, barınmayı kolaylaştıran zorlu arazi koşulları  yüzünden "kış üslenmesinde yoğun olarak kullanmak istediği Tunceli'de güvenlik  güçleri, teröristlere göz açtırmamak için geçen yıl boyunca operasyonlarına arama  vermedi.

Güvenlik güçleri, geçen yıl, terör örgütü PKK, DHKP/C başta olmak  üzere teröristlerce karayolları, köy yolları, Jandarma karakolları yolları,  askeri birliklerin geçiş güzergahlarına yerleştirilen el yapımı patlayıcıların  yanı sıra terör örgütünün kış aylarında kullanmak için hazırladığı sığınakların  tespit edilip imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilerek halkın can  ve mal emniyetinin sağlanması amacıyla kentte bir yılda 330 operasyon yaptı.

İhbarların yanı sıra bölgede konuşlandırılan İnsansız Hava Aracı  (İHA), termal kamera ve anlık istihbaratlarda tespit edilen teröristlerin etkisiz  hale getirilmesi amacıyla operasyonlarını yılın ilk gününden beri sürdüren  güvenlik güçleri yıl boyunca süren operasyonlarını, özellikle kışın sıfırın  altında 25-30 derecelik soğukta ve kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu arazide  sürdürdü.

"GİRİLEMEZ" DENİLEN NOKTALARDA TERÖRİST ARADILAR

Güvenlik güçleri, bu süreçteki tüm olumsuz hava ve zorlu arazi  şartlarına rağmen teröristlerin "girilemez" dediği Aliboğazı başta olmak üzere  Kutuderesi, Ahpanos vadileri, Bali ve Çat deresi, Şişik ve Bezik ormanları,  Dokuzkaya bölgeleri gibi teröristlerin kış üslenmesi ve eğitim yaptıkları pek çok  noktaya başarılı operasyon gerçekleştirdi.

Kentte keşif ve gözetleme için görevlendirilen 3 İHA ve terör  örgütlerinin geçiş güzergahlarında oluşturulan kalekol ve karakollara  yerleştirilen termal kameralarla teröristleri tespit etmek için 24 saat gözetleme  yapan güvenlik güçleri, alınan anlık istihbaratın Genelkurmay Başkanlığı ile  paylaşılmasının ardından savaş uçakları ve kobra tipi taaruz helikopterleriyle  terörist hedefleri vurdu.

ÖRGÜTÜN SÖZDE SORUMLULARI DA ETKİSİZLEŞTİRİLDİ

Karakollara yerleştirilen fırtına obüsleri ile desteklenen  operasyonlarda terör örgütleri ağır kayıplar verdiren güvenlik güçleri, yıl  boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 105 teröriste etkisiz hale  getirdi.

Aralarında İçişleri Bakanlığının "arananlar teröristler listesi"nin  mavi kategorisinde yer alan 3, turuncu bölümünde bulunan 3, gri kısmında olan 5  teröristin de bulunduğu bu 105 teröristten 100'ü kırsal alanda, 5'i ise polisin  sorumluluk alanında etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda, terör örgütü PKK'nın sözde "Dersim eyaleti" olarak  nitelendirdiği Tunceli'de örgütün iki numaralı ismi olan "Ozan" kod adlı Sedat  İncesu, örgütün sözde Dersim eyaleti doğu cephesi sorumlusu "Ferhat Zagros" kod  adlı Hüseyin Ertürk, sözde doğu cephesi Yasemin Kadın Sitesi sorumlusu "Roza Dersim" kod adlı  Dilek Günenç, sözde batı cephesi kadın sorumlusu "Roza Afrin" kod adlı Fidan  Bilal ve aynı örgütün sözde Mazgirt ilçe gücü sorumlusu ve İçişleri Bakanlığının  "arananlar listesi"nde bulunan "Merdan" kod adlı Ercan Ateş öldürüldü.

PKK'NIN KIŞ ÜSLENMESİ VE LOJİSTİĞİNE AĞIR KAYIP VERDİRİLDİ

Bölgede özellikle terör örgütü PKK'ya ağır kayıplar verdiren güvenlik  güçleri, örgütün kış üslenmesi için hazırlanan ve aralarında teröristlerin diş  tedavisi ve röntgenlerinin çekilebilmesi için hazırlanan 2 mağaranın da olduğu  120 sığınak, barınak ve mağarayı imha etti.

Mağara ve sığınaklardaki aramalarda 3,5 ton patlayıcı madde, 35  tuzaklanmış ve patlatılmaya hazır el yapımı patlayıcı madde, patlayıcıları  güçlendirmek için bekletilen 165 mutfak tüpü, el bombaları, roketatar ve  mühimmatı, 110 kalaşnikof tüfeği, 5 kanas keskin nişancı tüfeği, kanas ve  uçaksavar silahı parçalarının birleştirilerek yapılan ve uçaksavar mermisi atan 3  "Zagros" keskin nişancı tüfeği, örgütte üst kadrolarca kullanılan 15 M-16 piyade  tüfeği, 5 biksi makineli tüfek ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca 5 bini biksi mermisi olan çeşitli çap ve marka  silahlara ait 12 bin civarında mermi, patlayıcı yapımında kullanılan kablo,  elektronik malzemeler ile kış üslenmesi için hazırlanan yaklaşık 40 ton gıda ve  yiyecek maddesinin yanı sıra giyecek gibi çeşitli yaşam malzemeleri ile örgütsel  doküman bulundu. Bu malzemeler, savcılığın talimatı doğrultusunda imha edildi.

Güvenlik güçleri böylece terör örgütünün hem kış üslenmesine hem de  lojistik yapılanmasına büyük darbe indirdi.

TERÖR ÖRGÜTÜ DHKP/C KENTTEN TEMİZLENDİ

Terör örgütü PKK'nın yanı sıra kentte diğer örgütlere yönelik de  operasyonlarına hız kesmeden devam eden güvenlik güçleri, terör örgütü DHKP/C'ye  de büyük darbe vurdu.

Geçen yıl kırsalda terör örgütü DHKP/C'ye yönelik zorlu kış aylarına  rağmen yapılan operasyonlarda, terör örgütünün 16 üyesi etkisiz hale getirilerek  kent bu örgütten temizlendi.

Böylece geçen yıl terör örgütlerine büyük darbe vuran jandarma ve  polisin özel harekat timleri başta olmak üzere tüm güvenlik güçleri,  teröristlerin etkisiz hale getirilip halkın huzurunun, can ve mal güvenliğinin  temin edilmesi için operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

 
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