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PKK'ya 500 milyon dolarlık bütçe ayırdılar

Gönderilmesi planlanan malzemeler arasında askeri araçlar, füzeler, anti-tank füzeleri ve makineli tüfekler sayılıyor.

12 Şubat 2018 Pazartesi 17:03
PKK'ya 500 milyon dolarlık bütçe ayırdılar

Pentagon'un ABD Kongresi'ne sunulmak üzere hazırladığı raporda PKK/YPG'ye ilişkin özel ayrıntılar yer aldı. HaberTürk Washington muhabiri Serdar Turgut, o rapordan ayrıntılar paylaştı. Ayrıntıların satırbaşları şöyle:

"Pentagon’un ‘inspector general’i (IG, başmüfettiş) bütçe gereği Kongre’ye sunmak zorunda olduğu Suriye raporunu yazdı.

Raporda ABD’nin hakkında sürekli çelişkili açıklamalar yaptığı YPG ile ilişkisi hakkında ilginç tespitler var.

1 Ekim’de başlayan yeni bütçe yılında YPG’ye yönelik 500 milyon dolar para ayrılmış görünüyor.

Geçen yılın bütçesinde bu miktar 430 milyon dolardı. Yani bazı açıklamalarda “kesilecek” denilen ilişki için 70 milyon dolar daha fazla para istenmiş bu yılda...

Gönderilmesi planlanan malzemeler arasında askeri araçlar, füzeler, anti-tank füzeleri ve makineli tüfekler sayılıyor...

ORDULAŞMA SÜRÜYOR

Pentagon’a ve CIA’ya bölgeden ilginç istihbaratlar akıyor. Yine bu son rapor baz alınarak Pentagon’da yapılan durum değerlendimesinde bu istihbaratlar da kullanıldı...

Amerikalıların konuştuğu YPG’liler bu askeri eğitim kamplarında eğitilen insanların sayısının orta vadede 30 bini bulmasının hedeflendiğini söylediler.

Pentagon’da yapılan bu değerlendirme sonucunda Amerika’nın sahadaki komutanlarının ilk açıkladıkları ama sonra gelen tepki nedeniyle geri alınmak zorunda kalınan 30 bin kişilik ordu hedefinin sahada hâlâ daha sürdürüldüğü ortaya çıkıyor.

Sadece bu defa bu ordu Amerika kontrolünde kurulmuyor. Bu sadece bölgedeki YPG’nin yaptığı bağımsız bir işmiş gibi sunulmakta.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 17:03
  1. YPG
  2. PKK
  3. Pentagon
  4. CIA

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