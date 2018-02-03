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PKK/PYd'ye Şam’dan ret!

Zeytin Dalı Harekatı’nda 14 gün geride kalırken, köşeye sıkışan terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD-YPG, Şam rejimi ile pazarlık girişimlerini sürdürüyor

03 Şubat 2018 Cumartesi 09:46
PKK/PYd'ye Şam’dan ret!

İddiaya göre, PYD-YPG terör örgütü, Suriye istihbaratı ile 9 kez doğrudan, 1 kez de bölgedeki Arap aşiretleri aracılığıyla görüştü. Afrin kent yönetimini 7 şartla devretmek isteyen terör örgütü, merkeze bağlı güçlendirilmiş yerel yönetim modeli talep etti.

Suriye rejiminin hiçbir şartı kabul etmediği, tam tersine terör örgütünün sıkışmışlığını fırsata çevirerek Deyrizor ile Rakka’yı da Afrin ile birlikte devretmesini istediği öğrenildi. Terör örgütü PYD-YPG’nin ise Deyrizor ile Rakka kentleri hususunda “kendi başına karar veremeyeceğini” ilettiği ileri sürüldü.

AŞİRETLERLE DİYALOG

Yetkililer, terör örgütü PYD-YPG’nin bölgeyi Kuzey Kore gibi kapalı bir hale dönüştürerek kontrol altında tutmaya çalıştığını ifade etti. Buna karşılık, istihbarat birimlerinin, bölgedeki önemli 28 aşiret liderinden 5’i ile temasa geçtiği, 12 Şubat’a kadar 15 aşiret lideri ve 21 kanaat önderi ile yerel istihbarat personeli aracılığıyla veya GSM hatları üzerinden temas kurulacağı belirtildi.

GERİ ÇEKİLDİLER

Afrin’de ise, PKK/PYD’li teröristlerin cephe hattından çekildiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre; terör örgütü PYD-YPG, 130 kilometrelik sınır hattının kırsal kesiminde, ön savunma hatları diye tabir edilen çatışma alanlarındaki 7 bin teröristin 4 bin 700’ünü kent merkezinin 9 kilometre gerisine çekti.

Kent merkezine de Sincar bölgesinden getirttiği bin 200 PKK’lı teröristi yerleştirdi. Afrin kent merkezini 14 “sektör”e ayıran TSK’da da günde ortalama 56 saat uçuş yapan 8 İHA’dan ve yerel istihbarat birimlerinden elde edilen bilgiler analiz edilerek operasyon planlarına son şekli verildi.


HaberTurk
Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 09:46
  1. pkk
  2. PYD
  3. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

  • İkraİkra1 sa önce
    İtleri kovalamak zorunda kalmayacagiz..madem kandilden buraya kadar zahmet etmisler...eh bize de gommek duser...
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