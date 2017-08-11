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PKK/PYD'den roketatarlı saldırı

PKK/PYD, Halep'in Mare ilçesine çok namlulu roketatarlarla düzenlediği saldırıda 3 sivil yaralandı.

11 Ağustos 2017 Cuma 16:29
PKK/PYD'den roketatarlı saldırı

Suriye'de PKK/PYD'nin Halep'in kuzeyinde, muhaliflerin kontrolündeki Mare ilçesine çok namlulu roketatarlarla düzenlediği saldırıda 3 sivilin yaralandığı bildirildi.

Mare'deki merkez hastanenin doktorlarından Abdurrahman Hafız yaptığı açıklamada, PYD'nin Mare'ye çok namlulu roketatarlarla düzenlediği saldırıda yaralanan 3 sivilin hayati tehlikesinin olmadığını belirtti.

Mare'deki yerel medya aktivistlerinden Abdulfetah Hüseyin, ''PYD'nin, Mare'de sivil yerleşim yerini hedef alan saldırıda çok sayıda evde maddi hasar meydana geldi. PYD son zamanlarda sık sık ilçeye ağır silahlarla saldırmaya başladı."' dedi.

"İLÇEMİZ HER GÜN PYD'NİN SALDIRILARINA MARUZ KALIYOR"

Mare sakinlerinden Usame Nasır, örgütün yaşattığı mağduriyeti şöyle anlattı:

''Kime şikayet edeceğimizi bilemiyoruz. Birleşmiş Milletlere mi? Bu resmen PYD işgalidir. İlçemiz her gün PYD'nin saldırılarına maruz kalıyor. BM, PYD'nin ihlallerini görmüyor mü veya görmezden mi geliyor? Mare'den PYD'nin işgal ettiği Arap topraklarına bir saldırı olmadı. PYD sivil yerleşim yerine saldırmaktan başka bir şey yapmıyor. Bunlar hain insanlardır. Bunlar Arap topraklarını işgal ettiler. Şimdi de bize saldırıyorlar. Bu yapılanlar insanlığa sığmaz."

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 16:29
  1. PKK/PYD'
  2. Mare
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