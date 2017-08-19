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PKK/PYD sivilleri füzeyle vurdu

Terör örgütü PKK/PYD, Halep’in Şeale köyü ve Azez ilçesindeki sivilleri hedef alıyor. PKK/PYD, ‘Grad’ füzeleriyle saldırdığı köydeki 8 sivili yaraladı. Saldırıda maddi hasar da oluştu.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 05:11
PKK/PYD sivilleri füzeyle vurdu

AZEZ -BAB / SURİYETerör örgütü PKK/PYD’nin Fırat Kalkanı harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ’ten kurtarılan Halep’in ilçesinin batısında bulunan Şeale köyüne ‘’Grad’’ füzeleriyle saldırdı. Saldırıda yaralanan 8 sivil, Bab’taki hastanelere sevk edildi. Saldırı nedeniyle maddi hasar oluştu. Terör örgütü PKK/PYD, işgal ettiği Arap topraklarından muhaliflerin kontrolündeki Azez ile Mare ilçesine sık sık havan topu ve grad füzeleriyle saldırıyor. Fırat Kalkanı harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu, 23 Şubat’ta Bab’ı terör örgütü DEAŞ’ten kurtarmıştı.

EVLERİNİ TERK ETTİLER 

Öte yandan Suriye’de terör örgütü PKK/PYD’nin Halep’in kuzeyinde işgal ettiği Tel Rıfat ve çevresindeki köylerden, Azez’in güneyindeki yaklaşık 10 bin nüfuslu Cibrin beldesine roket ve havan toplarıyla saldırılarına devam ediyor. Örgütün söz konusu beldeye yönelik saldırıları, her gün sivil kayıplara yol açarken, Cibrin sakinleri, roket ve havan topu saldırılarına maruz kalmamak için Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ’tan kurtarılan bölgeye sığınıyor. Son saldırılarında evi yıkılan, arabası hasar gören ve birçoğu yaralanan Said Nasır, ‘’PYD ve PKK’nın Cibrin’e yönelik saldırılarından dolayı evlerimizi terk ederek Azez’in doğusundaki güvenli bölgeye geldik. Burada zeytin bahçesinde ağaçların altında kalıyoruz. Eskiden rejim Minniğ havaalanından bizi vuruyordu. Şimdi ise müttefiki PYD bunu yapıyor’’ dedi. 

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 05:11
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