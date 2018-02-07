PKK/PYD kalleşliğine karşı ÖSO–Mehmetçik kardeşliği

YENİAKİT.COM.TR Suriye’de önümüzdeki Mart ayında 7’nci yılını tamamlayacak iç savaşta, Esed rejimi, İran destekli milisler, Rusya, ABD, PYD, DAEŞ ve körfez ülkelerinin desteklediği teröristler her geçen gün Suriye halkına yönelik saldırılarını olanca iğrençliğiyle sürdürürken, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye halkının birliğini sağlamaya yönelik çabalarını sürdürüyor…

19. GÜNDE CEPHEDEKİ KARDEŞLİK

TSK’nın ÖSO ile birlikte Suriye’nin kuzeyindeki Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı bugün itibariyle 19. Gününe girdi… Harekâtın 19. Gününde Mehmetçik, teröristlerin Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı güçlerin bulunduğu mevziye yönelik bombalı araçla yapmaya çalıştığı saldırıyı tank atışıyla engelledi. Böylece kardeşlik cephesi kalleşlik cephesine bir gol daha attı…

HEM İÇERİDEN HEM DIŞARIDAN SALDIRIYORLAR

Hem içeriden hem dışarıdan saldırdılar… Afrin cephesinde Esed rejimi, PYD, DAEŞ ve ABD’nin Türkiye’ye yönelik cephedeki saldırıları bir türlü bitmedi. Ankara cephesinde ise CHP’lisi, HDP’lisi, İP’lisi hazmedemediği başarılara karşı bir araya gelip kâh ÖSO güçlerine “terörist” dedi, kâh Suriyeli düşmanlığı yapıp öfkesini kustu… Ama TSK ve ÖSO bu saldırılara karşı birlikte savaştı… Birlikte göğüs gerip birlikte yara aldı… Gazi olup hastanede yatan Mehmetçik, hemşirelere ÖSO mensubu kardeşinin halini sorarken, ÖSO mensubu Suriyeli asker de beraber yara aldığı Türk kardeşinin durumunu sordu…

Hazımsızların hazmedemediği tablo bu…