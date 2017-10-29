Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

PKK/PYD dişini gösterdi! Esed sözünü geçiremiyor

Esed rejimi, PKK/PYD'ye ele geçirdiği bölgelerden çıkması karşılığında özerklik vermeyi önerdi. Ancak örgüt işgal ettiği bölgeler için federasyon statüsü istedi

29 Ekim 2017 Pazar 14:48
PKK/PYD dişini gösterdi! Esed sözünü geçiremiyor

Suriye'de Beşar Esed rejimi, terör örgütü PKK/PYD'ya ele geçirdiği bölgelerden çıkması karşılığında özerklik vermeyi önerdi. Ancak örgüt halihazırda işgal ettiği tüm bölge için federasyon statüsü istedi.

Görüşme ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke ilinin, rejim kontrolünde bulunan merkezi Kamışlı ilçesinde gerçekleşti. Kamışlı'daki AA muhabirinin güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Esed rejimi adına görüşmeye istihbaratın en tepe ismi olarak bilinen Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Memluk katıldı.

Esed'in sağ kolu durumundaki Memluk, pazarlıkta terör örgütü elebaşlarının önüne özerklik konusunu koydu. Memluk, PKK/PYD'nin Suriye iç savaşında 2012'den sonra işgal ettiği Arap bölgelerinden çekilmesi halinde, örgütün kalan yerlerdeki hakimiyetini, özerklik statüsü vererek tanıyacaklarını bildirdi. Ancak örgüt elebaşları, ülkenin anayasal sisteminin yeniden yapılandırılmasını ve hakimiyet kurdukları alana federal statü verilmesini talep etti.

Suriye topraklarının yaklaşık dörtte birini işgal ediyorlar

Bunun üzerine pazarlık çıkmaza girdi. Taraflar daha sonra yeniden görüşmek üzere anlaştı. Kamışlı'daki toplantıya Memluk'un bizzat katılması rejimin, ABD desteğiyle hızla alan genişleten PKK/PYD'yle anlaşarak durumu bir an evvel kontrol altına alma çabası olarak görülüyor.

Rejim ve örgüt arasında daha önce Rusya arabuluculuğunda benzer temaslar, alt düzeyde gerçekleşmişti. AA'nın harita alan ölçümlerine göre PKK/PYD, çoğu Arap ve Türkmenlere ait olmak üzere Suriye topraklarının yaklaşık dörtte birini işgal ediyor.

AA

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 14:48
  1. Suriye
  2. Beşar Esed
  3. PKK
  4. PYD
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
    1. Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5..
    2. Konyaspor sahasında Osmanlıspor'u..
    3. Eskişehir’de operasyon: 5 şüpheliye..
    4. Hazar İbrahim: BTK demiryolu geniş bir..
    5. Tüfenkci: 'Plaka Tanıma Sistemi'..
    6. Beşiktaş'tan Gary Medel açıklaması
    7. Trifunovic: Darüşşafaka'yı tebrik..
    8. Onlar bile pes etti, 'Bu yalanı..
    9. 2017 Tokyo Motor Show'dan muhteşem..
    10. Fatih Erbakan: Parti kuracağım
    11. Girişimcilere 150 bin lira, işte tüm..
    12. Aracında öldürülen kadının kardeşinden..
    13. Kamikaze 'drone'un daha büyüğü geliyor!
    14. Unvan maçında hakem skandalı
    15. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Barzani açıklamas
    16. Video hakem uygulaması Almanya'da iki..
    17. Umduklarını bulamadılar, operasyon..
    18. Rus turistte rekor beklentisi
    19. Engin Ardıç'tan ezber bozan..
    20. Araziye götürülen terörist bülbül gibi..
    İstifasını duyunca gözyaşlarını tutamadı
    İstifasını duyunca gözyaşlarını tutamadı
    Araç sahipleri dikkat! Zam sinyali geldi
    Araç sahipleri dikkat! Zam sinyali geldi
    Mansur Yavaş, Gökçek'in konuştuğu esnada...
    Mansur Yavaş, Gökçek'in konuştuğu esnada...
    Düğün günü takıları alıp kaçan gelinden şok itiraflar
    Düğün günü takıları alıp kaçan gelinden şok itiraflar
    Sevabı kıyamete kadar devam eden 3 amel
    Sevabı kıyamete kadar devam eden 3 amel
    Katalonya'nın bağımsızlığını tanıdılar
    Katalonya'nın bağımsızlığını tanıdılar
    Melih Gökçek'in istifası öncesi Ankara karıştı
    Melih Gökçek'in istifası öncesi Ankara karıştı