PKK/PYD dişini gösterdi! Esed sözünü geçiremiyor

Suriye'de Beşar Esed rejimi, terör örgütü PKK/PYD'ya ele geçirdiği bölgelerden çıkması karşılığında özerklik vermeyi önerdi. Ancak örgüt halihazırda işgal ettiği tüm bölge için federasyon statüsü istedi.

Görüşme ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke ilinin, rejim kontrolünde bulunan merkezi Kamışlı ilçesinde gerçekleşti. Kamışlı'daki AA muhabirinin güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Esed rejimi adına görüşmeye istihbaratın en tepe ismi olarak bilinen Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Memluk katıldı.

Esed'in sağ kolu durumundaki Memluk, pazarlıkta terör örgütü elebaşlarının önüne özerklik konusunu koydu. Memluk, PKK/PYD'nin Suriye iç savaşında 2012'den sonra işgal ettiği Arap bölgelerinden çekilmesi halinde, örgütün kalan yerlerdeki hakimiyetini, özerklik statüsü vererek tanıyacaklarını bildirdi. Ancak örgüt elebaşları, ülkenin anayasal sisteminin yeniden yapılandırılmasını ve hakimiyet kurdukları alana federal statü verilmesini talep etti.

Suriye topraklarının yaklaşık dörtte birini işgal ediyorlar

Bunun üzerine pazarlık çıkmaza girdi. Taraflar daha sonra yeniden görüşmek üzere anlaştı. Kamışlı'daki toplantıya Memluk'un bizzat katılması rejimin, ABD desteğiyle hızla alan genişleten PKK/PYD'yle anlaşarak durumu bir an evvel kontrol altına alma çabası olarak görülüyor.

Rejim ve örgüt arasında daha önce Rusya arabuluculuğunda benzer temaslar, alt düzeyde gerçekleşmişti. AA'nın harita alan ölçümlerine göre PKK/PYD, çoğu Arap ve Türkmenlere ait olmak üzere Suriye topraklarının yaklaşık dörtte birini işgal ediyor.

AA