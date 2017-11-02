PKK/PYD çocukları terörde kullanıyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, PKK/PYD terör örgütünün 15 yaş altı kız ve erkek çocuklarını terör saldırılarında kullanmaya devam ettiğini ve bu çocukların iğrenç terör örgütlerince ölüme sürüklendiğini söyledi.



Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyinde “çatışma ortamlarında çocuklar” konusunun ele alındığı toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye tarafından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in “Silahlı Çatışmalarda Çocuklar Raporu”ndaki endişelerinin paylaşıldığını bildirdi.



Çatışmaların değişen karmaşık yapısının çocuklara yönelik ihlallerin artmasına neden olduğuna dikkati çeken Sinirlioğlu, çatışmalarda çocukların yaygın olarak kullanılması, kaçırma, işkence ve cinsel şiddet, okullara ve hastanelere yönelik saldırılar ile insani yardımların engellenmesinin çatışma modelleri haline geldiğini ifade etti.



Uluslararası toplumu, binlerce çocuğun ölümünü, okul, hastane ve pazar yerlerine yönelik saldırı ve hava saldırılarını önlemede başarısız olmakla eleştiren Sinirlioğlu, DEAŞ, Boko Haram, PKK/PYD gibi terör örgütlerinin çocuklara yönelik ihlallerinin endişe verici olduğunu vurguladı.



Sinirlioğlu, “PKK/PYD terör örgütü 15 yaş altı kız ve erkek çocuklarını terör saldırılarında kullanmaya devam ediyor ve bu çocuklar iğrenç terör örgütlerince ölüme sürükleniyor” dedi.