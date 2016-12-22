PKK'nın zulmü karşısında kendini yaktı

PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin işgal ettiği Kuzey Suriye'de yaşayan Hamid isimli bir adam, PYD’nin yaptığı zulme daha fazla dayanamayınca kendini ateşe vererek yaraladı.

Hastaneye kaldırılarak müşahede altına alınan Hamit, çekilen ve sosyal paylaşım sitesine yüklenen videosunda PYD’nin yaptığı hukuksuzlukları anlattı.

Güçlükle konuştuğu görülen Hamid, kendisine yapılan haksızlıklara daha fazla tahammül edemediği ve bundan dolayı kendini yaktığını ifade etti.

Rüşvet vermediği gerekçesiyle PYD tarafından tutuklanarak 4 ay boyunca haksız ve hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutulduğunu söyleyen Hamid, serbest bırakıldıktan sonra hakkını aramak için Belediye İl Meclisine gittiğini fakat burada da kendisine saldırı yapıldığını belirtti.

Hamid, “Beni tutukladılar ve 4 ay hapiste tuttular. Bunun sebebi de rüşvettir. Yanıma geldiler, benden rüşvet istediler ben de onlara vermedim. Bundan dolayı beni tutukladılar. Hapisten çıktıktan sonra hakkımı aramaya çalıştım, fakat rüşvet vermediğim için bana saldırdılar ve beni darp ettiler.” ifade etti.

Belediyeyi halkın ununu ve parasını çaldığını söyleyen Hamid, belediyede bazı kişilerin yolsuzluk yaptığın iddia ederek isimlerini verdi.

Hamid, “Adalet yok, belediyede hırsızlık çok. Belediye de hırsızlık işini İdrisê Atiya yapıyor. Ayrıca Serê Kaniyê’de görevli olan Muhammed Misto satılması için mazotu DAİŞ tarafına gönderiyor. Bana bunu yapanlar ÎdrîsE Atiya, Ebû Nesrîn, Şêrwan, Niyabê, Ahmed… Bunlar hırsızlık işi yapıyorlar ve etraftan rüşvet topluyorlar. Onlara rüşvet vermediğim için benim bu duruma düşmeme sebep oldular. Ben bundan 5 ay önce belediyeye onların yanına gittim konuşmak için fakat bana saldırdılar. Beni Qamışlo’ya sürdüler. Qamışlo’dakiler de onlar gibiler, bakın bugün Qamışlo da ne yaptılar bana. Ben hakkımı istiyorum.” diye konuştu.

İLKHA