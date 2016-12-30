Cloudflare

PKK’nın ‘yargı ayağına’ ağır darbe… Sözde mahkemeden iğrenç karar: 13 yaşındaki çocuğu…

Kars'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar çerçevesinde tutuklanan HDP ve DBP'nin il başkanları ve yöneticilerin kentte örgütün sözde "yargı ayağını" oluşturdukları tespit edildi. Terör örgütü mensuplarının, Kağızman kırsalında sorguladıkları husumetli 2 aileden birinin 13 yaşındaki kız çocuğunu ve 50 bin lirayı diğer aileye vermeleri yönünde sözde karar aldıkları ortaya çıktı.

PKK’nın ‘yargı ayağına’ ağır darbe… Sözde mahkemeden iğrenç karar: 13 yaşındaki çocuğu…
Eklenme: 30 Aralık 2016, 16:01
Bu haber 4.186 kez okundu

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kağızman ve Digor ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın Kars ve ilçelerindeki sözde "yargı ayağı"na eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 19 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında HDP Kars İl Başkanı Sevda Subaşı, DBP Kars İl Başkanı Yeliz Çopur ve aynı partiden Önder Fidanboy'un da bulunduğu 14 kişi tutuklanmıştı. Polisin titizlikle yürüttüğü araştırmalarda, bu kişilerin, sözde demokratik özerkliğin inşası kapsamında HDP ve DBP binalarını kullanarak, Kars'ta vatandaşların adli makamlarla irtibatlarını ortadan kaldırdıkları ve taraflar arasındaki alacak verecek meselesi, kız kaçırma gibi olaylara müdahale edip ülkedeki mevcut yargı sistemini devre dışı bırakmaya çalıştıkları saptandı.

SÖZDE MAHKEMEDEN İĞRENÇ KARAR: 13 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU

Zanlılar yaptıkları faaliyetlerle terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Kars'taki yargı ayağını oluşturarak, Kağızman ilçesi kırsalında sorguladıkları husumetli 2 aileden birinin 13 yaşındaki kız çocuğunu ve 50 bin lirayı diğer aileye vermeleri gerektiği yönünde sözde karar aldıkları belirlendi. Şüphelilerin 2014'teki yerel seçimlerde Kağızman'da BDP'nin yerel seçimi kaybetmesinin ardından çıkan olaylardan sorumlu tuttukları kişiyi, örgütün Çemçe bölgesi kırsalındaki sözde mahkemesinde yargılayarak ailesiyle ilçeden sürgün ettikleri ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin, yargılanmak üzere ilçe kırsalında kurulan sözde mahkemeye gitmeyen bir kişiyi uyarmak amacıyla aracını molotofkokteyli atarak  yaktığı belirtildi. Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmişti.

 
Etiketlerterör örgütüpkkkarssözde mahkeme
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Vatan yasta, yılbaşı kutlama!
  • Başbakan müjdeyi verdi… 4 yeni proje geliyor
  • İnternetten dizi, film izleyenlere köyü haber! Erişim engellendi
  • Dünyanın gözü orada! Korkulan oldu… Saldırdılar
  • Duyan koştu… Bütün ilçe oraya aktı!
  • Son dakika Ankara noktayı koydu: ABD katılabilir, YPG ise...
  • Yunanistan Büyükelçisi ölü bulundu
  • Bu da korkak hırsız!
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan İbadi ile görüştü
  • Saldırı hazırlığındaki terörist böyle yakalandı
  • Darbecilerle “darbe” Araştırma komisyonu kurarak neyin kafasını yaşıyorsunuz?
  • Ersoy'un yılbaşı kutlamalarına tepki gösterdiği şiir
  • Türkler hakkında konuşan DAEŞ'linin sonu
  • Biz de sana 'ünlem' armağan ediyoruz John!
  • ABD'yi zora sokacak görüntüler!
  • O bar kaçak çıktı
  • Ve 2 Ocak’tan itibaren başlıyor… Yeni kimlik nasıl alınır
  • Rus lider ters köşe yaptı… Putin’den sürpriz!
  • Terör örgütü PKK orada okul açtı!
  • İran'a uyarı: Haritadan silinirsiniz!
  • Hasan Karakaya'yı rahmetle anıyoruz...
  • Ve terör örgütü PKK çekileceğini açıkladı
  • Emeklilerin alacağı promosyon miktarı açıklandı
  • ABD Türkiye'nin düşmanıdır!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Türk donanmasına yeni soluk… Yüzde yüz yerliTürk donanmasına yeni soluk… Yüzde yüz yerli

Tamamen yerli olarak tasarlanan yüksek süratli hücumbot 'FAC55' için çalışmalar…

Başbakan müjdeyi verdi… 4 yeni proje geliyorBaşbakan müjdeyi verdi… 4 yeni proje geliyor

Başbakan Binali Yıldırım, Dağkapı-Hastane Raylı Sistem Hattı, Yozgat Havalimanı, Karaman…

Duyan koştu… Bütün ilçe oraya aktı!Duyan koştu… Bütün ilçe oraya aktı!

Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda, DEAŞ terör örgütüyle girilen…

FETÖ soruşturmasında 100 asker tutuklandıFETÖ soruşturmasında 100 asker tutuklandı

FETÖ soruşturmasında ByLock'tan 100 rütbeli asker tutuklandı.

Darbeden tutuklu 8 polise tahliyeDarbeden tutuklu 8 polise tahliye

Darbe girişiminde İstanbul’da yaşanan olaylara ilişkin açılan ilk davada ara…

Tutuklu HDP'lilerden cezaevi pozuTutuklu HDP'lilerden cezaevi pozu

Tutuklu olarak Kandıra Cezaevi'nde bulunan HDP Eş Genel Başkanı Figen…

Ahmet Şık tutuklandıAhmet Şık tutuklandı

"Örgüt propagandası yapmak" suçundanGözaltına alınan Ahmet Şık tutuklandı.

Bakanlıktan elektrik kesintisi açıklaması!Bakanlıktan elektrik kesintisi açıklaması!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, iki gündür yaşanan elektrik kesintileriyle…

Cumhurbaşkanı Erdoğan İbadi ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan İbadi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Haydar El İbadi ile…