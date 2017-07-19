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PKK’nın tarla fareleri enselendi!

Adana’da terör örgütü PKK’ya bağlı DGH Adana İl Örgütü’nü kurduklarını ilan edip sosyal medya üzerinden yayınlayan 4 zanlı, olaydan 15 gün sonra yakalandı.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:20

Alınan bilgiye göre, olay, geçen ay Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, PKK’nın Yurtsever Gençlik Hareketi (YGH) yapılanması örgüt tarafından kapatıldı. Bunun üzerine ise örgüt tarafından DGH kuruldu. Adana’da ise Gülbahçesi Mahallesi’nde Mahmut Yalçın (20), Ali Erdem (18), İskender Uğurlu (19) ve Şiyar Uygun (24) bir tarlada arkalarına terör örgütünün bez parçasını açarak DGH’nin Adana il örgütünün kurulduğunu ellerinde tabanca ile açıklayıp videoyu Youtube’den paylaştılar.

Mahmut Yalçın’ın bildiriyi okuması ve Şiyar Uygun’un da kamerayı kullandığı videoyu Youtube’den gören Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek örgüt üyelerini yakalama çalışmaları başlattı.

Videoyu Youtube’ye yükledikten 15 gün sonra Gülbahçesi Mahallesi’nde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlılar ise emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi. Bunun üzerine ise polisler, zanlıları bildiriyi okudukları tarlaya götürüp aynı videoyu bir daha çektirip ses analizi yaptı. Analiz sonucunda ise aynı seslerin olduğu anlaşılınca örgüt üyeleri suçlarını kabul etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, polislerin zanlıların evlerine düzenledikleri operasyonda kameralara yansıdı.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:20
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