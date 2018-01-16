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PKK'nın sözde komutanı enselendi

Terör örgütü PKK'nın sözde Van Aladağlar bölge komutanı Bursa'da yol kontrolünden kaçmaya çalışırken yakalandı.

16 Ocak 2018 Salı 09:16
PKK'nın sözde komutanı enselendi

Alınan bilgiye göre, Harmancık ilçesi girişindeki kontrol noktasında bulunan polis ekipleri, kendilerini görünce kaçmaya çalışan bir otomobile "dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayan otomobille kaçmaya başlayan zanlı, kısa süre devam eden kovalamacanın ardından yakalandı.

KOD ADLI REŞAT KARABALIK

Zanlı tarafından verilen kimliğin başkasına ait olabileceğinden şüphelenen polis, durumu Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Terörle mücadele polislerinin yaptığı araştırmada şüphelinin, terör örgütü PKK'nın sözde Van Aladağlar bölge komutanı "Sefkan" kod adlı Reşat Karabalık olduğu belirlendi.

PKK'NIN AĞRI TENDÜREK SÖZDE BÖLGE KOMUTANI

Örgüte 2000'li yılların başında katılan Karabalık'ın daha önce PKK'nın Ağrı Tendürek sözde bölge komutanı olduğu bildirildi.

Zanlının, bir süredir Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki yakınlarının yanında saklandığı öğrenildi.

Bursa'daki işlemlerinin ardından Van'a gönderilen Karabalık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 09:16
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