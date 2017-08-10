PKK'nın sızma girişimi engellendi
Terör örgütü PKK, İşgal altında tutuğu Afrin'den Fırat Kalkanı bölgesinde yer alan Abla köyüne sızma girşimi gerçekleştirdi.10 Ağustos 2017 Perşembe 16:58
YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü PKK/PYD'nin Fırat Kalkanı ile özgürleştirilen bölgelere sızma girişimleri devam ediyor.
Halep'in kuzeyinde bulunan Abla köyüne sızma girişimi gerçekleştirmeye çalışan PKK'lı grububa bölgede nöbet tutan Muhalifler anında karşılık verdi.
20 dakika süren çatışmanın ardından, Ahraru- Şam muhalifleri terör örgütü PKK teröristlerini geri püskürtmeyi başardı.
Bölgeden zaman zaman silah sesleri gelmeye devam ediyor.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr