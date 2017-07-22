PKK'nın sızma girişimi engellendi
Terör örgütü PKK/PYD'nin ABD öncülüğünde işgal altında tutuğu Menbiç bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişimi gerçekleştirdiği ve muhaliflerin girişimi engellediği duyuruldu.22 Temmuz 2017 Cumartesi 22:21
YENİAKİT.COM.TR - ABD korumasında Menbiç'te işgalini sürdüren PKK/PYD teröristleri yaklaşan AFRİN operasyonu öncesi Muhalifler ve TSK kontrolündeki Fırat Kalkanı ile özgürleştirilen bölgelere saldırılarını sürdürüyor.
Terör örgütü, Sajur nehri kıyısında 2 sızma girişimi gerçekleştirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri destekli, Kuzey Tümeni Muhalifleri Terör örgütünün sızma girişimine karşılık vererek teröristleri püskürtmeyi başardı.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr