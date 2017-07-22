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PKK'nın sızma girişimi engellendi

Terör örgütü PKK/PYD'nin ABD öncülüğünde işgal altında tutuğu Menbiç bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişimi gerçekleştirdiği ve muhaliflerin girişimi engellediği duyuruldu.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 22:21
PKK'nın sızma girişimi engellendi

YENİAKİT.COM.TR - ABD korumasında Menbiç'te işgalini sürdüren PKK/PYD teröristleri yaklaşan AFRİN operasyonu öncesi Muhalifler ve TSK kontrolündeki Fırat Kalkanı ile özgürleştirilen bölgelere saldırılarını sürdürüyor.  

Terör örgütü, Sajur nehri kıyısında 2 sızma girişimi gerçekleştirdi.  

Türk Silahlı Kuvvetleri destekli, Kuzey Tümeni Muhalifleri Terör örgütünün sızma girişimine karşılık vererek teröristleri püskürtmeyi başardı. 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

 

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 22:21
  1. menbiç
  2. deaş
  3. PKK/PYD
  4. kuzey Tümeni Muhalifleri
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