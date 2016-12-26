PKK'nın Silopi'de yaptığını, DEAŞ El Bab'da yaptı!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'de ilerleyişini sürdürüyor. Bu kapsamda bölgeyi terör unsurlarından temizlemeyi amaçlayan ve muhalif birliklerle koordine içinde ilerleyişini sürdüren TSK, DEAŞ'ın 'kalesi' olarak anılan El Bab'a operasyon düzenliyor.

20 Aralık'ı 21 Aralık'a bağlayan gece silah ve mühimmatlarını alan askerlerin hedefi, DEAŞ'ın El Bab'da üs haline getirdiği hastaneydi. Bu kapsamda ilk operasyon gerçekleştirildi.

'El Bab'a gireceğiz'

Operasyonlar için güvenlik kaynaklarından 'kararlılık' vurgusu yapılırken, El Bab'da kontrolün sağlanması için TSK'nın yoğun bir çalışma içerisinde olduğu öğrenildi. Mehmetçik, Bab'da DEAŞ'a son darbeyi vurmaya hazırlanıyor. Kayseri'den 500 komando daha Bab'a sevk edildi. Halep'ten çıkan muhaliflerden 1400'ü de TSK'ya destek için ilçeye geldi. Bölgeyi her yandan kuşatan birlikler, tuzağa düşmemek için adım adım ilerliyor.

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DEAŞ sivilleri katletti

TSK tarafından yapılan bilgilendirme ise DEAŞ'ın vahşetini gözler önüne serdi. Açıklamaya göre Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'dan kaçmaya çalışan en az 30 sivil, dün DEAŞ terör örgütünün mayın ve el yapımı patlayıcılarla düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.



İlçedeki evlerde yaşayan sivilleri, Türkiye'nin operasyonları sırasında canlı kalkan olarak kullanmayı planlayan ve uluslararası alanda 'siviller ölüyor' algısı oluşturmayı amaçlayan DEAŞ'ın içerisinde bulunduğu durum akıllara PKK'yı getirdi. Geçtiğimiz yıl seçimlerinden ardından PKK'nın HDP'li belediyelerin desteğiyle başlattığı 'özerklik' saldırıları ve 'hendek' terörü sırasında TSK yoğun bir operasyon faaliyeti başlatmıştı.



Sivilleri canlı kalkan olarak kullanan PKK'lılara karşı güvenlik güçleri titizlikle operasyonları gerçekleştirdi. Çok sayıda PKK'lı etkisiz hale getirilirken, Güneydoğu'daki ilçeler tek tek terör unsurlarından temizlendi. Operasyonların kolaylık yürütülmesi için bölge halkı da yoğun destek verdi.

-15 Mart Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 15 Mart günü ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ederken, teröristlerin korkunç planı güvenlik kuvvetlerinin duyarlılığıyla önlendi. Sivil vatandaşların geçtiği güzergahtan güvenlik kuvvetlerine ateş eden teröristler, polislerin de karşılık vererek sivil ölümlerine yol açmasını planlarken, bölgedeki güvenlik kuvvetlerinin duyarlı olup titiz davranması bu planı suya düşürdü.

Sivilleri taradılar

Bu kapsamda PKK'dan bıkan ve terörün bitmesi için TSK'nın yanında duran halk, evlerini dahi terk etti. PKK'nın hendek ve barikatlarından bıkan siviller evlerini terk ettiği sırada teröristlerin grupların üzerine ateş açtığı biliniyor. Şırnak başta olmak üzere çok sayıda kentte düzenlenen saldırılarda çok sayıda vatandaş yaralandı.



Terör örgütü DEAŞ ile PKK'nın Türkiye üzerine kurduğu kanlı ittifak her geçen gün daha da netleşirken, terör örgütlerinin 'canlı kalkan' taktiğindeki benzerlik dikkatleri çekti.

(Yeni Şafak)