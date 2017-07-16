Terör örgütü PKK'nın bombacısı Tunceli'de öldürüldü

Tunceli il Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri, PKK'lı teröristlerin Tunceli- Erzincan karayoluna el yapımı bomba döşeyeceği istihbaratı üzerine dün gece operasyon başlattı. Pülümür'e bağlı Mutu ve Dağyolu karayolları arasında yer alan Başkalecik Köyü yakınlarında çıkan çatışmada, 10 yıldır dağda bulunan ve örgütün bombacısı olduğu belirtilen 'Seyit Rıza' kod adlı terörist İskender Şahin öldürüldü. Bölgeden kaçarak izlerini kaybettiren 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesi için operasyon devam ederken, terör örgütü mensuplarına yardım ettikleri iddiasıyla bu sabah Başkalecik Köyü muhtarı ve eşi de gözaltına alındı.

ÖĞRETMENİ ŞEHİT EDEN KİŞİ

Operasyonda ölü ele geçirilen PKK'lı İskender Şahin'in, 16 Haziran'da Tunceli- Erzincan karayolunda yol keserek öğretmen Necmettin Yılmaz'ın kaçırılması ve şehit edilmesi ile Tunceli'de son yıllarda gerçekleştirilen, bir çok askerin şehit edilmesi ve yaralanması eylemlerini gerçekleştiren kişi olduğu belirtildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Pülümür ilçesi Başkalecik köyü bölgesindeki operasyonda PKK’lılarla sıcak temas sağlandığı belirtilerek, çatışmada 1 erkek teröristin silahı ile birlikte ölü ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada, “Olay bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 4 adet şarjör, 100 adet Kalaşnikof fişeği, 2 adet el bombası, 2 adet telsiz kod çizelgesi, 2 adet sırt çantası, 2 adet palaska, 4 adet şarjör kütüklüğü ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Ayrıca konu ile ilgili olarak Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Başkalecik köyü muhtarı ve eşi gözaltına alınmıştır. İlimizde terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.