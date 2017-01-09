PKK'nın korkulu rüyası ''Testere'' geri döndü

Türkiye, Terörle mücadelede destan yazan yiğitlerin hikayelerine tanıklık etmeye devam ediyor.
Testere lakaplı asker olarka bilinen ve terör örgütü PKK'ya büyük kayıplar verdiren, askerin sahalara geri döndüğü duyuruldu.
Türkiye, Terörle mücadelede destan yazan yiğitlerin hikayelerine tanıklık etmeye devam ediyor.
Testere lakaplı asker olarka bilinen ve terör örgütü PKK'ya büyük kayıplar verdiren, askerin sahalara geri döndüğü duyuruldu.
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