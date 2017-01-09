PKK'nın korkulu rüyası ''Testere'' geri döndü

Karda kışta da PKK'ya aman yok. Terörle mücadele zorlu kış şartlarında hız kesmeden devam ediyor.

PKK'nın korkulu rüyası ''Testere'' geri döndü
Eklenme: 09 Ocak 2017, 10:01
Bu haber 2.345 kez okundu

Türkiye, Terörle mücadelede destan yazan yiğitlerin hikayelerine tanıklık etmeye devam ediyor. 

Testere lakaplı asker olarka bilinen ve terör örgütü PKK'ya büyük kayıplar verdiren, askerin sahalara geri döndüğü duyuruldu.  

 
EtiketlerpkkTerörle mücadeleTestere lakaplı
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.