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PKK'nın korkulu rüyası olacak! TSK'ya teslim edildi

Döner Kanat Vurucu İnsansız Hava Aracı Kargu’nun Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslimatı gerçekleştirildi.

26 Ocak 2018 Cuma 14:52
PKK'nın korkulu rüyası olacak! TSK'ya teslim edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Savunma Sanayii Müsteşarlığına sistem mühendisliği, teknik destek, proje yönetimi, teknoloji transferi, lojistik destek hizmetleri veren Savunma Teknolojileri ve Mühendislik AŞ (STM), son çalışmalarıyla Türkiye'yi insansız hava aracı teknolojisinde farklı bir noktaya taşıdı. Türk mühendisler tarafından geliştirilen Döner Kanat Vurucu İnsansız Hava Aracı Kargu’nun teslimatı gerçekleştirildi. Güvenlik güçlerimizin anlık hedef tespit, takip ve imha kabiliyetinin arttırılması için üretilen İHA, Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi.

 KISA SÜREDE GÖREVE HAZIR

Gece ve gündüz operasyonel faaliyetler için geliştirilen döner kanatlı Kargu, operasyon sahasında çok kısa sürede göreve hazır hale getirilerek tali zararları en aza indirecek şekilde hassas vuruş yapabiliyor.

Otonom veya uzaktan kumandayla kullanılabilen Kargu’nun mühimmatı da arazide kolaylıkla değiştirilebiliyor.

BİN METRE AZAMİ İRTİFA

Lazer mesafe bulucu, görev iptal, acil imha gibi özelliklere de sahip olan Kargu'nun, asimetrik harp ve sınır güvenliği alanlarında ön plana çıkması bekleniyor.

Bin metre azami irtifaya 72 kilometre/saat hıza çıkabilen Kargu, 6,3 kilogram ağırlığa sahip.

KARGU NE DEMEK?

Bir binanın ya da mağaranın içine girilip tespit yapılabilecek, tehdit unsurları etkisiz hale getirilebilecek Kargu, “dağ başındaki gözlem kulesi" ve "atmaca" anlamlarına geliyor.

Özellikleri:

Kargu asimetrik harp veya anti-terör alanlarında kullanılmak üzere tasarlanan, keşif, gözetleme ve küçük ölçekli tehditleri etkisiz hale getirebilen döner kanatlı milli İHA çözümüdür.

-Gündüz ve gece etkin operasyon

-Yüksek performanslı seyrüsefer ve kontrol algoritmaları

-Tek er tarafından kullanılabilme

-Gömülü ve gerçek zamanlı nesne tespit, teşhis, takip

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 14:52
  1. Döner Kanat Vurucu İnsansız Hava Aracı Kargu
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