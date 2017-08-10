Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

PKK'nın keskin nişancısı ABD askeri!

Kevin Howard isimli, 28 yaşındaki ABD'li eski asker PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'nin keskin nişancısı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 14:49
PKK'nın keskin nişancısı ABD askeri!

Eski Amerikan askeri olan 28 yaşındaki Kevin Howard,  PKK'nın Suriye uzantısı YPG'de keskin nişancılık yapıyor.

Rakka'da görüntülenen Howard dövmeleriyle dikkat çekiyor. Howard'ın vücudunda dövme olarak, "Hayat acıdır, aşk, kayıp" gibi sözler bulunuyor.

Yaklaşık 2 yıl önce San Fransisco'dan Suriye'ye gelen ve YPG'ye katılan Howard daha önce Los Angeles Times gazetesine verdiği röportajda, "2006-2008 yılları arasında Irak'ta savaştım. Orada arkadaşlarımı kaybettim. Bana göre bu da o savaşın bir devamı” diye konuşmuştu.

RAKKA'DA 2000 DEAŞİ'Lİ KALDI

ABD'nin DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk, Rakka'da 2000 kadar IŞİD militanı kaldığını açıklamıştı

DEAŞ'in 2014 yılından beri Suriye ve Irak'ta yaklaşık olarak 70 bin kilometrekarelik bir bölge kaybettiğine dikkati çeken McGurk, Irak'taki kontrol ettiği bölgenin yaklaşık olarak yüzde 78'ini, Suriye'de kontrol ettikleri bölgenin ise yaklaşık olarak yüzde 58'lik bir bölümünü kaybettiğini belirtti. 

Howard'ın eski hali: 

 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 14:49
  1. RAKKA
  2. pkk
  3. pyd
  4. ypg
  5. abd
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Baydemir: Kılıçdaroğlu tutuklanırsa...
    1. Baydemir: Kılıçdaroğlu tutuklanırsa...
    2. İran'da havuz partisi yapan 64 kişi..
    3. Japonya'da metroya binme sanatı!
    4. Katar krizinde geri adım! Kabul edildi
    5. Almanya: Türkiye o ülkeyi kuşatıyor
    6. Tayyip Erdoğan'ı kimler seviyor,..
    7. Nükleer savaş kapıda... Peki ne olmuştu?
    8. Son 48 saatte 70 hava saldırısı ve 800..
    9. ABD Türkmenleri vurmaya başladı
    10. İç infaz mı? ABD saldırısı mı?
    11. İran, İsrail takımına karşı oynayan..
    12. PKK ile Eşcinseller birbirine girdi!
    13. 7 muhtemel savaş senaryosu açıklandı
    14. İşler değişti... ABD'li sığınmacılar..
    15. Savaşın eşiğinde bir ABD toprağı: Guam..
    16. ABD: 17 bin kişiyi eğittik
    17. ABD askerlerine çağrı: Ülkeyi derhal..
    18. Yeni icat edildi: Ömer silahı...
    19. Nükleer savaş bugün neden gündemde?
    20. Putin'in Abhazya ziyaretine ABD'den..
    Ünlü şarkıcıdan büyük utanmazlık!
    Ünlü şarkıcıdan büyük utanmazlık!
    Adil Öksüz'ün nerede olduğu ortaya çıktı!
    Adil Öksüz'ün nerede olduğu ortaya çıktı!
    Elinde paralarla geldi: Ben züğürt ağa değilim!
    Elinde paralarla geldi: Ben züğürt ağa değilim!
    ABD'den PKK'ya alçak vaat: 6 ay içinde...
    ABD'den PKK'ya alçak vaat: 6 ay içinde...