PKK'nın keskin nişancısı ABD askeri!

Eski Amerikan askeri olan 28 yaşındaki Kevin Howard, PKK'nın Suriye uzantısı YPG'de keskin nişancılık yapıyor.

Rakka'da görüntülenen Howard dövmeleriyle dikkat çekiyor. Howard'ın vücudunda dövme olarak, "Hayat acıdır, aşk, kayıp" gibi sözler bulunuyor.

Yaklaşık 2 yıl önce San Fransisco'dan Suriye'ye gelen ve YPG'ye katılan Howard daha önce Los Angeles Times gazetesine verdiği röportajda, "2006-2008 yılları arasında Irak'ta savaştım. Orada arkadaşlarımı kaybettim. Bana göre bu da o savaşın bir devamı” diye konuşmuştu.

RAKKA'DA 2000 DEAŞİ'Lİ KALDI

ABD'nin DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk, Rakka'da 2000 kadar IŞİD militanı kaldığını açıklamıştı

DEAŞ'in 2014 yılından beri Suriye ve Irak'ta yaklaşık olarak 70 bin kilometrekarelik bir bölge kaybettiğine dikkati çeken McGurk, Irak'taki kontrol ettiği bölgenin yaklaşık olarak yüzde 78'ini, Suriye'de kontrol ettikleri bölgenin ise yaklaşık olarak yüzde 58'lik bir bölümünü kaybettiğini belirtti.

Howard'ın eski hali: