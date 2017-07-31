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Terör örgütü PKK'nın katliamından kurtuldu, dünya şampiyonu oldu!

Dünya Yıldızlar  Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mizgin Ay'ın annesinin, PKK terör  örgütünün 1994'te Mardin'de gerçekleştirdiği katliamdan son anda kurtulduğu  ortaya çıktı. Mizgin'in annesi o gün eşinin yanına Batman'a döndüğü için  saldırıdan kurtulurken, milli sporcunun anneannesi, 2 dayısı ve 3 teyzesi bu  katliamda şehit oldu.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 13:27
Terör örgütü PKK'nın katliamından kurtuldu, dünya şampiyonu oldu!

Yıldızlarda dünya şampiyonu olan  milli atlet Mizgin Ay'ın hikayesi, film senaryolarını aratmıyor. Kenya'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda 100  metrede altın madalya kazanan Mizgin'in annesi Gülşen Ay'ın, PKK terör örgütünün  1994'te Mardin'de gerçekleştirdiği katliamdan son anda kurtulduğu ortaya çıktı.

Mizgin'in babası Cemil Ay, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaşadıkları  evlerinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ormancık köyünde gerçekleşen PKK  katliamında eşinin 5 kardeşi ile annesinin şehit olduğunu söyledi.

Eşinin katliamdan son anda kurtulduğuna işaret eden Ay, "Gülşen'in öz  kardeşleri bu olayda şehit oldu. Biz Batman'da oturuyorduk. Eşim misafir olarak  annesinin köyüne ziyarete gitmişti. Köyde 1-2 ay kaldı. Annem, 'Bu kadar  misafirlik yeter, gidip getireyim.' dedi. Gitti, getirdi. Getirdiği akşam da köye  saldırı yapıldı. Annem gidip eşimi almasaydı, o da şehit olacaktı." ifadelerini  kullandı.

Ay, eşinin köy koruyucu olan babasının bu saldırıdan kurtulduğunu,  daha sonra Batman'a taşındığını ve burada başka bir evlilik yaptığını dile  getirdi.

MEMURLUK HAKKINDAN FAYDALANMAK İSTİYOR

Cemil Ay, eşinin şehit yakınlarına tanınan memurluk hakkından  faydalanmak için başvuruda bulunduğunu söyledi.

İlk başta, eşinin okuma yazma bilmediği için bu haktan  yararlanamadığını anlatan Ay, "Okuryazar belgesini aldı. Daha sonra ise yaşla  alakalı bir sıkıntı çıktı." diye konuştu.

Eşinin 45 yaş sınırını 2-3 ayla geçtiği için söz konusu hakkın üvey  kardeşlerine geçtiğini belirten Ay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eşimin 6 kız, 2 de erkek üvey erkek kardeşi var. Hukuki yollara  başvurduk. Biz hakkımızı kaybetmişiz, yaştan dolayı 'hakkınız kardeşlerinize  geçti' diye cevap aldık. Kardeşleri olmasaydı bu haktan yararlanabilecekti.  Kardeşleri olduğu için yaştan dolayı hak onlara geçiyor. O zamanlar çocukların  yaşı genellikle ya küçük ya da büyük yazdırılıyordu. Tekrar yaş tespiti  yapılacak, mahkeme kararıyla tespit edilecek. Eşimin gerçek yaşı neyse ortaya  çıkacak. Yaşı 45'in altında çıkarsa bu haktan yararlanabilecek."

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 13:27
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