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PKK’nın kaçtığı ülkeye dikkat! Yeni kamplar kuruyorlar

Terörle mücadele operasyonlarının ardından Türkiye’den kaçan PKK’lıların Ermenistan’a gittiği ileri sürüldü.

14 Şubat 2018 Çarşamba 02:38
PKK’nın kaçtığı ülkeye dikkat! Yeni kamplar kuruyorlar

Azerbaycan’da faaliyet gösteren Report ajansının Ermeni Jamanak gazetesine dayandırdığı haberine göre, TSK’nın operasyonlarının ardından kayıplar veren PKK mensupları, Türkiye'den kaçıp Ermenistan’a gidiyor.

İddiaya göre sınırı geçen PKK'lılar daha sonra da Ermeni yetkililere teslim oluyor.

Haberde Dağlık Karabağ’da PKK kamplarının kurulduğu ve bin 750 PKK mensubunun eğitildiği iddiaları da yer aldı.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 02:38
  1. ermenistan
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