PKK’nın kaçtığı ülkeye dikkat! Yeni kamplar kuruyorlar

Azerbaycan’da faaliyet gösteren Report ajansının Ermeni Jamanak gazetesine dayandırdığı haberine göre, TSK’nın operasyonlarının ardından kayıplar veren PKK mensupları, Türkiye'den kaçıp Ermenistan’a gidiyor.

İddiaya göre sınırı geçen PKK'lılar daha sonra da Ermeni yetkililere teslim oluyor.

Haberde Dağlık Karabağ’da PKK kamplarının kurulduğu ve bin 750 PKK mensubunun eğitildiği iddiaları da yer aldı.