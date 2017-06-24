İMSAK03:24GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:13
İKİNDİ17:11AKŞAM20:48YATSI22:39
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

PKK'nın kaçırdığı öğretmenin babası konuştu

Tunceli'de terör örgütü PKK tarafından kaçırılan öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz konuştu.

24 Haziran 2017 Cumartesi 07:54
PKK'nın kaçırdığı öğretmenin babası konuştu

Okulların tatil olmasının ardından görev yaptığı Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi’nden aracıyla Gümüşhane’ye giderken Tunceli’de PKK’lı teröristler tarafından aracı kurşunlanıp yakıldıktan sonra kaçırılan öğretmen Necmettin Yılmaz’ın babası Hamit Yılmaz, oğlunun bulunması için girişimlerini sürdürüyor. Tunceli’de İHD temsilcileriyle görüştükten sonra Ankara’da siyasetçiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen baba Yılmaz, Habertürk'ten Kenan Taşkın'a konuştu.

Bir an önce oğluna kavuşmayı bekleyen Hamit Yılmaz, “Çok zorluklarla okuttum onu. Önce İzmir 9 Eylül Üniversitesi, sonra yatay geçişle Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne devam etti. Daha sonra da ekonomik olarak daha masrafsız olur diye Artvin Çoruh Üniversitesi’ne geçiş yaparak oradan mezun oldu” dedi.

‘NEYİ PAYLAŞAMIYORUZ?’

Köyde çiftçilik yaptığını, inşaatlarda kalıp ustası olarak çalıştığını belirten baba Yılmaz, “Bizim gibi insanlar için çocuk okutmak kolay değil. Benim oğlum çok çalışkandı, çok başarılıydı. Kimseye kötülüğü olmazdı. Mesleğini, okuttuğu çocukları çok seviyordu. Öğrencileri de onu çok severdi. Birçok Kürt arkadaşıyla kardeş gibi olmuştu. Bu memleketin her tarafı cennet, neyi paylaşamıyoruz? Yüz yıllardır iç içe yaşayan kardeşlerimizle düşman gibi olduk. Niye, neyi paylaşamıyoruz?” diye konuştu.

‘ÇOCUKLAR İÇİN GİTTİ’

Oğlunun tayini Güneydoğu’ya çıktığında tereddüt yaşamadığını anlatan Yılmaz, “Biz aile olarak biraz endişelendik. Hatta ben ‘İstersen bir düşün oğlum’ dedim. Ama o, ‘Oralar da bizim ülkemiz. Oralardaki çocuklar da bu ülkenin evlatları. Okuyacaklar; onlar da öğretmen olacak ve Karadeniz’e gelecekler. Kürtler ile Türklerin arasında bir problem yok. Ben gideceğim ve görevimi en iyi şekilde yapıp vatana millete hayırlı insanlar yetiştireceğim’ diyerek görevine başladı” ifadesini kullandı.

Oğluyla en son yola çıkmadan bir gün önce telefonla görüştüğünü söyleyen baba Yılmaz şöyle devam etti: “Yola gündüz çıkmasını ve dikkatli olmasını söyledim. Yola çıktığı gün kardeşleriyle Elazığ’dan geçerken konuşmuş. Ondan sonra ulaşamadık. Tunceli’ye gittim. Ankara’da siyasilerden, sivil toplum kuruluşlarından yardım istedim. Oğlum kurtulsun, bir şey istemiyorum. Ben Türk halkından dua istiyorum. Onu elinde tutanların biraz vicdanı varsa oğlumu bırakırlar. Bu topraklar hepimizin ve hepimiz kardeşiz. Oğlum, hayatın zorluklarını yaşamış bir insan. Kıymayın oğluma, o iyi bir insan.”

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 07:54
  1. Necmettin Yılmaz
  2. Tunceli
  3. PKK
  4. İzmir
  5. Ankara
  6. Artvin
  7. Elazığ
  8. Siverek
  9. Habertürk
  10. Karadeniz
  11. Gümüşhane
  12. Şanlıurfa
  13. Güneydoğu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altı sıfırlı Türk lirası ile büyük vurgun
    1. Altı sıfırlı Türk lirası ile büyük..
    2. Katar'dan körfez ülkelerinin..
    3. CIA yeni işkence yöntemleri..
    4. Sürücüler gece boyunca trafikte kaldı
    5. PKK'nın kaçırdığı öğretmenin babası..
    6. İstanbul Bakırköy'de doğalgaz patlaması!
    7. Türkiye dışında 'one minute' diyen bir..
    8. Katar ambargoyu Türkiye ile deliyor
    9. Son cuma camiler doldu taştı
    10. Kılıçdaroğlu da Kandil’in atıkları da..
    11. ABD’nin sözünün takipçisi olacağız
    12. ABD piyonlarının derdi Katar değil,..
    13. Hamas'tan Müslümanlara çağrı:..
    14. Kılıçdaroğlu'nun düğmesine 27 Mayıs'ta..
    15. Katar FETÖ'cüleri sınır dışı etti!
    16. İşte dünyayı çıldırtan o konuşma!
    17. İran'dan İsrail'e füzeli tehdit!
    18. ABD'yi vurmak için yeni füze..
    19. Türk askeri körfez ülkelerini korkuttu!
    20. Kudüs Günü'nde flaş çağrı: Kudüs..
    ''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''
    ''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''
    ABD'nin adamı olan veliahtı azletti! Kral Selman'dan ABD'ye büyük çalım!
    ABD'nin adamı olan veliahtı azletti! Kral Selman'dan ABD'ye büyük çalım!
    AK Partili belediye başkanı görevden alındı
    AK Partili belediye başkanı görevden alındı
    Hatipoğlu o soruyu duyunca şok oldu! Eşim ölünce...
    Hatipoğlu o soruyu duyunca şok oldu! Eşim ölünce...