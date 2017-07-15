Otobüs AŞ.
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

PKK'nın kaçırdığı öğretmenden acı haber geldi!

Tunceli'de bulunan erkek cesedinin terör örgütü PKK'nın 16 Haziran'da kaçırdığı öğretmen Necmettin Yılmaz'a ait olduğu kesinleşti.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 09:32
PKK'nın kaçırdığı öğretmenden acı haber geldi!

Geçtiğimiz ay, 23 yaşındaki Necmettin Yılmaz isimli öğretmen tatil için memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli-Pülümür karayolunda PKK tarafından kaçırılmıştı. PKK tarafından şehit edildiği açıklanan öğretmenin cansız bedeni aranıyordu.

NECMETTİN ÖĞRETMENİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 3 gün önce Tunceli Pülümür çayında bulunan erkek cesedinin İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan DNA eşleşmesinde 19 Haziran'da PKK'lı teröristlerce kaçırılan öğretmen Necmettin Yılmaz'a ait olduğunun kesinleştini bildirdi.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 09:32
  1. öğretmen Necmettin Yılmaz
  2. PKK
  • vatansevervatansever1 sa önce
    Allah rahmet eylesin.ne guzel ki haberini bugun aldik..sehitlerin anildigi,allah cc,vatan askiyla yananlara dualar edildigi gun..
  • MehmetMehmet1 sa önce
    Şehid öğretmenine rahmet, ailesine sabır, katillere-teröristlere-terörist yancılarına-yancılarla kolkola girene lanet diliyorum.
  • AHMETAHMET1 sa önce
    ALLAH C.C RAHMET EYLESİN ZALİMLERE FIRSAT VERMESİN.
  • EnverEnver1 sa önce
    Gariban bir öğretmeni katletmekten ne kazancınız var korkaklar!
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Darbe gecesinde işgal edilen uçuş kontrol kulesinde Erdoğan oankartı
  1. Darbe gecesinde işgal edilen uçuş..
  2. Tijen Karaş'tan 15 Temmuz mesajı
  3. Vatan haini Adil Öksüz iddianamesinde..
  4. Erdoğan İstanbul'daki evinde kalsaydı...
  5. Kılıçdaroğlu darbe girişiminden sadece..
  6. Sneijder ayrılık gerekçesini açıkladı
  7. Amerika'yı üzecek haber! Hastaneye..
  8. TSK: Hava harekatı ile 4 terörist..
  9. Türk tarihine damga vuran lider
  10. İki ülkeden sürpriz tatbikat!
  11. İşte Fenerbahçe'nin Emre Mor için..
  12. CHP'li Eren Erdem'den küstah 15 Temmuz..
  13. TSK'dan sınır ötesine hava operasyonu!
  14. PKK'nın kaçırdığı öğretmenden acı..
  15. İlham Aliyev'den Cumhurbaşkanı..
  16. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı..
  17. Mahalleyi ayağa kaldıran iddia
  18. 15 Temmuz'da Türkiye'ye saldırı planı..
  19. Mete Yarar suikastın bütün..
  20. Emekli maaşını artıran 7 formül
Antalya'da Ömer Halisdemir afişlerini parçaladılar!
Antalya'da Ömer Halisdemir afişlerini parçaladılar!
Bu kadar da olmaz dedirtti! CHP'li vekilden skandal sözler
Bu kadar da olmaz dedirtti! CHP'li vekilden skandal sözler
CHP 15 Temmuz kararında geri vites yaptı
CHP 15 Temmuz kararında geri vites yaptı
Seyyar satıcı değil gayrimenkul zengini çıktı
Seyyar satıcı değil gayrimenkul zengini çıktı