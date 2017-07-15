PKK'nın kaçırdığı öğretmenden acı haber geldi!

Geçtiğimiz ay, 23 yaşındaki Necmettin Yılmaz isimli öğretmen tatil için memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli-Pülümür karayolunda PKK tarafından kaçırılmıştı. PKK tarafından şehit edildiği açıklanan öğretmenin cansız bedeni aranıyordu.

NECMETTİN ÖĞRETMENİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU



Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 3 gün önce Tunceli Pülümür çayında bulunan erkek cesedinin İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan DNA eşleşmesinde 19 Haziran'da PKK'lı teröristlerce kaçırılan öğretmen Necmettin Yılmaz'a ait olduğunun kesinleştini bildirdi.