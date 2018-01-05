PKK’nın İran hevesi

İran’da ekonomik nedenlerden dolayı başlayan krizde, bölgedeki iç savaşlardan nemalanmaya çalışan, ABD ve Avrupa ülkelerinin desteklediği terör örgütü PKK’nın parmağı çıkıyor. PKK terör örgütünün İran kolu Kürdistan Yaşam Partisi (PJAK) ve onun oluşturduğu Doğu Özgürlük Örgütü (KODAR)’ın olayların bizzat içinde yer aldığı belirtiliyor.

İstihbarat birimleri ve bölge uzmanlarına göre, olayların başlamasından hemen sonra örgütün yaptığı açıklamada, “Eylemleri İran’ın tüm illerine taşıyarak bir devrime götürülmesi gerekiyor” ifadeleri kullanıldı. Terör örgütü PJAK’ta, “Tüm İranlıları özgürlük için sokaklara çağırıyoruz” dedi. PKK’nın bir başka uzantısı ise sözde Kürdistan Ulusal Kongresi (KNK), “Serhildan (Başkaldırı) ile İran’da büyük bir değişim yaratılabilir” açıklamaları yapıldı. İstihbarat birimlerine göre, İran'da hayat pahalılığını protesto gösteri yayılırken, polislerle çatışanların aralarında PKK'nın uzantısı PJAK'ın militanlarının bulunduğu belirtiliyor. Irak ve Suriye’de umduğunu bulamayan terör örgütleri, bu kez İran’daki olayları hedef alarak kendilerine yeni işgal alanları oluşturmaya çalışıyorlar.

GÖKSEL ÇAĞLAV / ANKARA