PKK'nın hedefleri böyle vuruldu

TSK’ya ait savaş uçaklarıyla Irak'ın kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, PKK mensuplarınca kullanılan yüklü miktarda cephane ile birlikte 2 havan mevzii ile 2 barınak içinde bulunan BTÖ mensubu teröristlerle beraber ateş altına alınarak imha edildi.

Eklenme: 12 Ocak 2017, 14:24
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Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesine, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait savaş uçaklarıyla düzenlenen harekatta, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin içerisinde bulunduğu iki barınağın ateş altına alınarak imha edildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yapılan bilgilendirmeye göre, dün 16.19-16.29 saatlerinde, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla hava harekatı düzenlendi.

Yüklü miktarda cephanenin yanı sıra iki havan mevzisi ile içerisinde bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin de bulunduğu iki barınak ateş altına alınarak imha edildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü belirtildi.

 
EtiketlerTürk Silahlı KuvvetleriHava Kuvvetleri Komutanlığı
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