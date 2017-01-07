PKK'nın hedefinde onlar var

Silopi'de terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında 5 adet de anti tank mühimmatı bulunuyor.

PKK'nın hedefinde onlar var
Eklenme: 07 Ocak 2017, 16:10
Bu haber 906 kez okundu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda örgütün cephaneliği ortaya çıkarıldı ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, istihbarat çalışmaları doğrultusunda güvenlik güçlerince Silopi kırsalında dün yürütülen çalışmalar sonucunda bölücü terör örgütü tarafından gömüldüğü değerlendirilen çok sayıda mühimmat bulunduğu belirtildi.

5 ANTİ TANK MÜHİMMATI

Çalışma kapsamında 5 anti tank mühimmatı, TNT olduğu değerlendirilen 6 toz madde, 300 metre infilaklı fitil, 200 elektrikli infilak kapsülü, el yapımı bomba, roket başlıklarına hazırlanmış 11 el yapımı bomba, 50 havai fişek ateşleyicisi, 150 bomba anahtar sistemi, uzun namlulu piyade tüfeği, 6 dolu şarjör, 50 metre saniyeli fitil, termal dürbün, menşei tespit edilemeyen 2 askeri mühimmat, 4,5 kilogramlık kutuda hazırlanmış amonyum nitrat bazlı el yapımı bomba, 3 gaz el bombası, 5 kilogram ağırlığında plastik patlayıcı ve çok miktarda düzenek haline getirilmiş elektronik devre ele geçirildi.

Güvenlik güçlerince terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kararlılıkla devam ediyor.

 
EtiketlerŞırnakSilopitntGÜNCEL Haberleri
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.