PKK'nın Halep'e saldırıları sürüyor
PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin Halep'in kuzeyindeki Mare ilçesine karadan karaya atılan füzelerle düzenlediği saldırılarda 1 sivilin öldüğü, 14 sivilin de yaralandığı bildirildi.20 Haziran 2017 Salı 00:11
Mare'deki sivil savunma yetkililerinden Riyad el-Hatib, yaptığı açıklamada, "PYD'nin Mare ilçesine füzelerle düzenlediği saldırılarda bir sivil hayatını kaybetti, çoğunluğu kadın ve çocuk 14 kişi yaralandı." dedi.
El-Hatib, "Yaralılar ilçedeki sahra hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bazı yaralıların durumları ağır." diye konuştu.
PYD/PKK'nın saldırılarında çok sayıda yerleşim yeri ve iş yerlerinde hasar meydana geldiğini aktaran el-Hatib, sivil savunma ekiplerinin olay yerine giderek füze parçalarını topladığını ve bölgede incelemelerde bulunduğunu söyledi.
PYD/PKK'nın, dün Mare'ye düzenlediği saldırılarda aynı aileden biri çocuk 4 kişi ölmüştü, 20 kişi yaralanmıştı.
PKK/PYD, zaman zaman muhaliflerin kontrolündeki Mare ilçesine ağır silahlarla saldırıyor.