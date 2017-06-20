PKK'nın Halep'e saldırıları sürüyor

Mare'deki sivil savunma yetkililerinden Riyad el-Hatib, yaptığı açıklamada, "PYD'nin Mare ilçesine füzelerle düzenlediği saldırılarda bir sivil hayatını kaybetti, çoğunluğu kadın ve çocuk 14 kişi yaralandı." dedi.

El-Hatib, "Yaralılar ilçedeki sahra hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bazı yaralıların durumları ağır." diye konuştu.

PYD/PKK'nın saldırılarında çok sayıda yerleşim yeri ve iş yerlerinde hasar meydana geldiğini aktaran el-Hatib, sivil savunma ekiplerinin olay yerine giderek füze parçalarını topladığını ve bölgede incelemelerde bulunduğunu söyledi.

PYD/PKK'nın, dün Mare'ye düzenlediği saldırılarda aynı aileden biri çocuk 4 kişi ölmüştü, 20 kişi yaralanmıştı.

PKK/PYD, zaman zaman muhaliflerin kontrolündeki Mare ilçesine ağır silahlarla saldırıyor.