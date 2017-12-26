Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

PKK'nın 'girilemez' dediği noktaya üs kurdular!

Terörü Kato’dan tamamen temizleyen Mehmetçik, dağın zirvesine üs kurdu.

26 Aralık 2017 Salı 12:26
PKK'nın 'girilemez' dediği noktaya üs kurdular!

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan ve Irak’a sıfır noktada yer alan İncebel Dağları Kato bölgesinde 19 Nisan tarihinde başlatılan operasyonlar 250 gününü doldurdu. Terörü Kato’dan tamamen temizleyen Mehmetçik, dağın zirvesine üs kurdu. Teröristlerin Irak’ın kuzeyinden Türkiye’ye geçişlerine izin vermemek ve yıllardır örgütün kampı olarak kullanılan Kato Dağı’nda 250 gün önce başlayan operasyonlar ağır kış şartlarına rağmen aralıksız devam ediyor.

Teröristlere büyük zayiatların verildiği Kato Dağı operasyonuna katılan Mehmetçik hem teröristlerle, hem de ağır kış şartlarıyla mücadele ediyor. 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda Beytüşşebap 8’inci Jandarma Komanda Alay Komutanlığı tarafından İncebel Dağları - Kato bölgesinde 19 Nisan 2017 tarihinden beri icra edilen Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu çetin kış şartlarına rağmen aralıksız devam ederken, Mehmetçik tarafından Kato’nun zirvesine üs yapılıyor. Operasyona katılan asker ve güvenlik korucuları Kato Dağı’nı teröristlerden temizleyerek onlarca mağara ve sığınak ile birlikte örgütün çok sayıda mühimmatını da imha etti.

Mehmetçik küçük Kato'da yuva yaptı

Teröristlerin Türkiye’deki küçük ‘Kandil’ olarak nitelendirdiği ve girilmez denilerek yıllarca üs olarak kullandığı Kato Dağı operasyonu kapsamında bulunan sığınak ve mağaralarda terör örgütünün en büyük mühimmat depoları tespit edilerek birer birer imha edildi. Kato Dağı’nı teröristlerden temizleyen Mehmetçik ve güvenlik korucuları, dağın zirvesi ve önemli geçiş noktalarında konuşlanırken, teröristlerin bir daha bölgeyi kullanmaması için karakollar inşa edilmeye başlanmıştı. Kato Dağı’nın belirli bölgelerinde güvenlik noktaları oluşturulurken, zirvede ise bütün güvenlik noktalarıyla irtibatlı üs kuruldu. Üs inşaatı devam ederken bölgedeki asker ve güvenlik korucuları geçici olarak kurulan çadırlarda barınıyor. Kato’nun güvenliğini sağlayan Mehmetçik, gece gündüz bölgeyi gözetleyerek teröristlerin Irak’ın kuzeyindeki kamplardan Türkiye’ye girişlerini önlüyor.

Ağır kış şartları Mehmetçiğe engel olamıyor

2 bin 900 rakımlı Kato Dağı’nda etkili olan kar yer yer 1 metreye kadar ulaştı. Ağır kış şartlarına rağmen operasyonlarını sürdüren Mehmetçik, teröristlere geçit vermiyor. Tipi ve fırtınanın eksik olmadığı Kato Dağı’nda tüm olumsuzluklara rağmen operasyonlar devam ediyor. 250 gün önce başlatılan operasyonlar hız kesmeden sürerken, Mehmetçik tarafından yapılan üs inşaatı da devam ediyor.

 

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 12:26
  1. PKK
  2. Şırnak
  3. Beytüşşebap
  4. Türkiye
  • Deniz AliDeniz Ali4 sa önce
    Sayın akit editörü “Ağır kış şartları Mehmetçiğe engel olamıyor” değil olmuyor olacaktı. Askerimiz çok güçlü ve başarılı ancak kış şartlarını belirleyen Allah (cc) olduğu için onun belirlediği şartlara karşı üstünlük ifade eden kelime ve cümleler haşa şirk tür.  (Editörden: Bu cümle zorluğu aşmak anlamında mecazi olarak kullanılmıştır.)
  • TcTc5 sa önce
    Allah daima muzaffer eyleye inşallah.
  • CuvaldizCuvaldiz6 sa önce
    Hakkınız ödenmez,işiniz rastgele gardaslarım
  • ....6 sa önce
    Allah yardımcınız olsun yiğitler. Duamızdasınız.
  • Alparslan1071Alparslan10716 sa önce
    Ayyıldızın gölgesindeki Aslan parçalarına selam olsun....Pkk deaş fetö dhkp ve kravatlı teröristler boğuluyor....Boğulacaklar....

Son Eklenen Haberler

O ülkeden flaş açıklama: Türkiye kardeşimizdir
  1. O ülkeden flaş açıklama: Türkiye..
  2. İran'da 25 aracın üretimi durduruldu
  3. WhatsApp'ta bunu yapanlar yandı!
  4. El feneri ışığında katarakt ameliyatı
  5. Komünistler tarafından katledilenler..
  6. Temimi için sokaklara çıktılar
  7. Devlet başkanı affedilince sokaklara..
  8. İran medyasında en çok kullanılan 3...
  9. Filistin'de çatışmalar azaldı
  10. ABD'den 20 yeni savaş uçağı satın..
  11. Reina'nın sahibi hakkında flaş karar
  12. Suriye'de 2017'nin dönüm noktaları
  13. Tasarruflu ampullere dikkat!
  14. Arap Baharı'nın son kalesi: Tunus
  15. ABD hegemonyasındaki 'muz..
  16. Beşiktaş ilk transferini resmen duyurdu
  17. Netenyahu: ''Haç turu düzenleyeceğim''
  18. KHK'yı eleştiren MHP'li vekile..
  19. ABD droneleri o bölgeyi vurdu
  20. Suriyeli Muhalifler: Konferansa..
Doğu Perinçek konuştu: Ancak silahla olur
Doğu Perinçek konuştu: Ancak silahla olur
Skandal kararı böyle duyurdu! ‘Talimatı verdim büyükelçilik Kudüs’e taşınacak’
Skandal kararı böyle duyurdu! ‘Talimatı verdim büyükelçilik Kudüs’e taşınacak’
Erdoğan'ı Meclis'te tekbirlerle karşıladılar
Erdoğan'ı Meclis'te tekbirlerle karşıladılar
Kendi isteğiyle teslim oldu! Tüm isimleri teker teker verdi
Kendi isteğiyle teslim oldu! Tüm isimleri teker teker verdi
Gece yarısı 03.02’de geldi! Savaş gemileri… Şok fotoğraflar!
Gece yarısı 03.02’de geldi! Savaş gemileri… Şok fotoğraflar!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
O ülkede Türk birlikleri darbeyi önledi
O ülkede Türk birlikleri darbeyi önledi
ABD adına tehdit etti… ‘Ya teklifi kabul edin ya da…’
ABD adına tehdit etti… ‘Ya teklifi kabul edin ya da…’